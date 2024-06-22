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الشرق الأوسط
تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

نوريس في لفة نارية يخطف قطب الانطلاق الأول في برشلونة من براثن فيرستابن

قدم لاندو نوريس لفة ممتازة على متن مكلارين منحته قطب الانطلاق الأول حيث سينطلق في سباق إسبانيا أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ولويس هاميلتون خلف مقود مرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
صاحب قطب الإنطلاق الأول لاندو نوريس، مكلارين

صاحب قطب الإنطلاق الأول لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

واصل نوريس سلسلة تأدياته المتألقة التي برزت منذ جولة ميامي، وبالفعل نجح البريطاني الشاب بخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.020 ثانية فقط من ماكس فيرستابن.

سائقا مرسيدس حجزا المركزين الثالث والرابع بفارق 0.002 ثانية فقط بينهما، وأمام سيارتي فيراري مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

القسم الأول

بدت فيراري سريعة للغاية في القسم الأول مع شارل لوكلير الذي سجل الزمن الأسرع المبدئي متقدماً بـ 0.049 ثانية على سائقي ريد بُل ومكلارين: ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

بينما جاء زميله كارلوس ساينز بالمركز الرابع أمام جورج راسل (مرسيدس).

إلا أن زميله لويس هاميلتون وضع سيارته بالمركز الأول أمام لوكلير في الدقيقة الأخيرة.

ورغم تحديثات سيارة آربي، لكن يبدو أنها لم تكن تناسب يوكي تسونودا وزميله دانيال ريكاردو، حيث كانا ضمن منطقة الخطر (المراكز الخمس الأخيرة).

وبالفعل انتهى القسم الأول بخروج كيفن ماغنوسن (هاس)، سائقي آربي: تسونودا وريكاردو، وسائقي ويليامز: أليكسندر ألبون، لوغان سارجنت.

القسم الثاني

كانت المعركة جميلة للغاية في القسم الثاني، حيث خرجت جميع السيارات قريبة من بعضها وبدأت الأزمنة تتهاوى سريعاً مع مرور الدقائق لكن الفوارق كانت أكبر مما كانت عليه في القسم الأول.

مع انتصاف القسم، احتل فيرستابن المركز الأول المؤقت بفارق عُشري ثانية أمام نوريس ومن ثم ساينز، أوسكار بياستري (مكلارين) ولوكلير.

محاولة هاميلتون الأولى لم تكن كافية مع المركز 12 المبدئي، حيث اشتكى عبر اللاسلكي من الإطارات.

وبالتالي بات البريطاني مهدداً بالخروج من القسم الثاني، وكذلك الحال مع سائقي أستون مارتن: فرناندو ألونسو ولانس سترول.

لكن لفة هاميلتون السريعة التالية وضعته بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام زميله راسل الذي حسّن زمنه.

محاولات ألونسو المستميتة لم تفلح حيث اكتفى بالمركز 11 خارج مراكز التأهل، وكذلك الحال مع فالتيري بوتاس (ساوبر)، نيكو هلكنبرغ (هاس)، سترول وجو غوانيو (ساوبر).

بينما نجحت كلتا سيارتي ألبين بالتأهل للقسم الثالث بالمركزين التاسع والعاشر مع بيير غاسلي وإستيبان أوكون.

القسم الثالث وتألق نوريس

انتهت الطلعات السريعة الأولى مع فيرستابن أمام نوريس بفارق 0.123 ثانية، وأمام سيارتي مرسيدس مع هاميلتون وراسل.

ساينز ولوكلير بالمركزين الخامس والسادس على متن فيراري أمام سيارتي ألبين: غاسلي وأوكون.

بينما كانت أسرع لفات بيريز أبطأ بـ 1.388 ثانية مقارنة مع زميله الهولندي (مع التذكير بأن بيريز لديه عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق السباق بسبب العقوبة التي تلقاها في سباق كندا).

خلال الطلعات السريعة الثانية، قدم فيرستابن لفة ممتازة عزّز بها موقعه في صدارة الأزمنة قبل أن يخطف نوريس قطب الانطلاق الأول بفارق 0.20 ثانية وبلفة نارية على متن مكلارين.

وهكذا سينطلق نوريس أولاً أمام فيرستابن، وأمام سيارتي مرسيدس: هاميلتون وراسل اللذين لم تفصل بينهما سوى 0.002 ثانية. بينما تأهلت فيراري بالمركزين الخامس والسادس مع لوكلير وساينز.

غاسلي سينطلق سابعاً أما بيريز فسجل ثامن أسرع الأزمنة أمام أوكون وبياستري الذي خرج عن المسار في لفته السريعة الأخيرة ولم يفلح بتسجيل زمن تنافسي.

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التصفيات

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 6

1:11.383

   234.862
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 6

+0.020

1:11.403

 0.020 234.796
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 6

+0.318

1:11.701

 0.298 233.821
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1:11.703

 0.002 233.814
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 6

+0.348

1:11.731

 0.028 233.723
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 6

+0.353

1:11.736

 0.005 233.706
7 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 6

+0.474

1:11.857

 0.121 233.313
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 6

+0.678

1:12.061

 0.204 232.652
9 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 6

+0.742

1:12.125

 0.064 232.446
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 5

 

    
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