نوريس في صدارة التجارب الثالثة وحادثان لسائقَي أستون مارتن في ملبورن

عرفت الحصّة بداية هادئة في ظلّ الغيوم التي كانت حاضرة بكثافة وتسبّبت في انخفاض درجات الحرارة.

وشرع السائقون بالدخول تباعًا إثر ذلك لبدء برامجهم، حيث كان من الواضح أنّ فيراري لا تزال تواجه مشكلة الارتدادات بكثافة على الخطوط المستقيمة، بالرغم من أنّ ذلك لم يكن يؤثّر كثيرًا على سرعتها.

في الأثناء تواصلت الأخطاء الكثيفة، حيث خرج لويس هاميلتون عن المسار عند المنعطف الـ 11، قبل أن يتبعه سيباستيان فيتيل بفقدان للسيطرة على سيارته أستون مارتن بالخروج من المنعطف الـ 10 وعبوره على المنطقة الحصويّة قبل أن تلتف وتصطدم بالحاجز الجانبي وانكسار نظام تعليقها وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 28 دقيقة على النهاية، حيث اصطفّ الجميع للدخول إلى الحلبة لتعويض الوقت الذي خسروه.

لكنّ فيرشتابن انزلق في المنعطف ما قبل الأخير، حيث قال عبر اللاسلكي: "لا أعلم لماذا أنزلق، أحتاج للشعور بتوازن السيارة".

من جانبها تواصلت معاناة مرسيدس، حيث قال جورج راسل: "السيارة في كلّ مكان" في إشارة إلى انزلاقها في أغلب المنعطفات.

وتواصلت مشاكل فيرشتابن لدى عودته على إطارات "سوفت" في النهاية، حيث قال: "أعاني من ضعف استجابة للانعطاف الآن".

لكنّ لانس سترول تعرّض لحادث عند المنعطف الـ 11 كاسرًا هو الآخر مقدّمة سيارته، وهو ما يترك فريق أستون مارتن أمام عمل كبير لتصليح السيارتين قبل التصفيات.

ومع رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة فقد تقرّر عدم استئناف الحصّة، وهو ما ترك نوريس في الصدارة لصالح مكلارين بتوقيت وقدره 1:19.117 دقيقة.

وحلّ لوكلير ثانيًا على بُعد 0.132 ثانية وتقدّم بفارق طفيفٍ للغاية عن سيرجيو بيريز وفرناندو ألونسو خلفه، إذ غطّت 0.026 ثانية ثلاثتهم.

وذهب المركز الخامس إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر، حيث بدا أنّ الحصان الجامح بصدد اختبار إعدادات مختلفة في هذه الحصّة.

وكان المركز السادس من نصيب صاحب الأرض والجمهور دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فيرشتابن الذي تواصلت أخطاؤه في كلّ لفّاته الأخيرة على إطارات "سوفت".

أمّا هاميلتون فقد كان أفضل سائقَي مرسيدس في المركز الثامن أمام فالتيري بوتاس، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: