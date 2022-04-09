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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

نوريس في صدارة التجارب الثالثة وحادثان لسائقَي أستون مارتن في ملبورن

أحرز لاندو نوريس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد مستغلًا العلم الأحمر المتأخّر الناجم عن حادث لانس سترول الذي انضاف إلى الحادث المبكّر لزميله سيباستيان فيتيل.

نوريس في صدارة التجارب الثالثة وحادثان لسائقَي أستون مارتن في ملبورن

عرفت الحصّة بداية هادئة في ظلّ الغيوم التي كانت حاضرة بكثافة وتسبّبت في انخفاض درجات الحرارة.

وشرع السائقون بالدخول تباعًا إثر ذلك لبدء برامجهم، حيث كان من الواضح أنّ فيراري لا تزال تواجه مشكلة الارتدادات بكثافة على الخطوط المستقيمة، بالرغم من أنّ ذلك لم يكن يؤثّر كثيرًا على سرعتها.

في الأثناء تواصلت الأخطاء الكثيفة، حيث خرج لويس هاميلتون عن المسار عند المنعطف الـ 11، قبل أن يتبعه سيباستيان فيتيل بفقدان للسيطرة على سيارته أستون مارتن بالخروج من المنعطف الـ 10 وعبوره على المنطقة الحصويّة قبل أن تلتف وتصطدم بالحاجز الجانبي وانكسار نظام تعليقها وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 28 دقيقة على النهاية، حيث اصطفّ الجميع للدخول إلى الحلبة لتعويض الوقت الذي خسروه.

لكنّ فيرشتابن انزلق في المنعطف ما قبل الأخير، حيث قال عبر اللاسلكي: "لا أعلم لماذا أنزلق، أحتاج للشعور بتوازن السيارة".

من جانبها تواصلت معاناة مرسيدس، حيث قال جورج راسل: "السيارة في كلّ مكان" في إشارة إلى انزلاقها في أغلب المنعطفات.

وتواصلت مشاكل فيرشتابن لدى عودته على إطارات "سوفت" في النهاية، حيث قال: "أعاني من ضعف استجابة للانعطاف الآن".

لكنّ لانس سترول تعرّض لحادث عند المنعطف الـ 11 كاسرًا هو الآخر مقدّمة سيارته، وهو ما يترك فريق أستون مارتن أمام عمل كبير لتصليح السيارتين قبل التصفيات.

ومع رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة فقد تقرّر عدم استئناف الحصّة، وهو ما ترك نوريس في الصدارة لصالح مكلارين بتوقيت وقدره 1:19.117 دقيقة.

وحلّ لوكلير ثانيًا على بُعد 0.132 ثانية وتقدّم بفارق طفيفٍ للغاية عن سيرجيو بيريز وفرناندو ألونسو خلفه، إذ غطّت 0.026 ثانية ثلاثتهم.

وذهب المركز الخامس إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر، حيث بدا أنّ الحصان الجامح بصدد اختبار إعدادات مختلفة في هذه الحصّة.

وكان المركز السادس من نصيب صاحب الأرض والجمهور دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فيرشتابن الذي تواصلت أخطاؤه في كلّ لفّاته الأخيرة على إطارات "سوفت".

أمّا هاميلتون فقد كان أفضل سائقَي مرسيدس في المركز الثامن أمام فالتيري بوتاس، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 12 1:19.117     241.298
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:19.249 0.132 0.132 240.896
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 17 1:19.265 0.148 0.016 240.847
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:19.275 0.158 0.010 240.817
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 1:19.419 0.302 0.144 240.380
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:19.693 0.576 0.274 239.554
7 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 16 1:19.809 0.692 0.116 239.206
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 13 1:19.896 0.779 0.087 238.945
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 17 1:20.008 0.891 0.112 238.611
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 12 1:20.071 0.954 0.063 238.423
11 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 16 1:20.096 0.979 0.025 238.348
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 14 1:20.133 1.016 0.037 238.238
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 14 1:20.205 1.088 0.072 238.025
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:20.692 1.575 0.487 236.588
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 16 1:20.836 1.719 0.144 236.167
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 16 1:20.958 1.841 0.122 235.811
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 14 1:21.025 1.908 0.067 235.616
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:21.050 1.933 0.025 235.543
19 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 11 1:21.636 2.519 0.586 233.852
20 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 5  
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