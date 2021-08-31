نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

أبدى نوريس اختلافه مع مبدأ منح النقاط من دون إكمال لفّات تسابق لائقة، في الوقت الذي اعترف فيه بأنّ النقاط الست التي حصل عليها زميله في مكلارين دانيال ريكاردو لتأهّله بالمركز الرابع كانت ذات أهمية ضمن معركة فريقه المتواصلة مع فيراري.

كما اعترف البريطاني بأنه ما كان ليُمانع حصد نقاط لنفسه في حال كان في موقع يخوّله تسجيل نتيجة جيّدة.

وكانت لدى نوريس فرصة حصد قطب الانطلاق الأول بعدما سجّل الزمن الأسرع في القسمين الأول والثاني للتصفيات، لكنّه تعرض لحادثة في القسم الحاسم، ما تركه مع المركز العاشر، قبل أن يعرّضه تغيير لعلبة التروس إلى عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق.

وكسب نوريس مركزًا وحيدًا في التصنيف النهائي بعد الحادثة التي تعرض لها سيرجيو بيريز في طريقه إلى شبكة الانطلاق يوم السباق.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الإدراك المتأخّر لمدى التكلّفة التي تحمّلها بالحادثة التي تعرض لها، اعترف نوريس بشعوره بالإحباط إثر ذلك.

حيث قال: "نعم، بالطبّع. لكنني وبعد رؤية ما حدث، فقد تم منح نصف النقاط فقط كذلك. والآن الكثير ممن أسابق في مواجهتهم كسائق لم يسجّلوا أيّة نقاط، أو أنّ شارل (لوكلير) حصل على نقطة أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "حتى بالنسبة لنا كفريق، فقد تواجدنا أمام فيراري رغم ما حدث، وهو الأمر الأهم. لكننا هنا كي نسابق، نريد أن نسابق، إذ أعتقد أنه من المحبط أنني لم أحصل على فرصة تعويض ما خسرته بالأمس".

هذا ويرى نوريس أنه كان يجب منح النقاط فقط إذا ما كانت هنالك لفّات تسابق فعلية.

حيث قال: "لا أعتقد بأنه كان ينبغي منح أيّة نقاط اليوم. يالها من لفات قليلة جدًا التي تم إكمالها، ولم تكن لفات تسابق فعلية، لكن أن نقود حول الحلبة خلف سيارة الأمان ويحصل السائقون على نقاط لقاء ذلك؟ ربما كنت لأقول عكس ذلك لو كنت في المركز الأول، وحصلت على حصيلة جيدة من النقاط. وعلى الرُغم من النفع الذي عاد علينا اليوم بالنقاط التي حققها دانيال، فلا أظن بأنه كان سباقًا يستحق منح النقاط".

وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأن "فيا" قد بدأت السباق فقط من أجل بلوغ مرحلة منح النقاط، أوضح نوريس أن الأمر كان يستحق السماح للسائقين باختبار الأجواء.

فقال: "ربما حاولوا بلوغ حالة منح النقاط، لكن أيا كان قرارهم، فكان يجب أن يكون منطقيًا. حيث لا أعتقد بأنه كان ينبغي منح النقاط، ولا أعتقد بأنهم وضعونا في موقف خطر كذلك، لكن كان لا بد من المحاولة. عندما تقوم بلفتين، فلا بأس بذلك. أعتقد بأنه كان القرار الصائب، ولكن كان قرارًا جيّدًا كذلك بألّا نمضي قُدمًا في السباق من الأساس".