قال لاندو نوريس إنه "لا يمتلك القدرة" على معرفة ما إذا كانت السمات الغريبة في سيارات مكلارين للفورمولا 1 فريدة من نوعها بالنسبة إلى الفريق.

ومنذ ظهور نوريس لأول مرة في الفورمولا 1 عام 2019، تحدث اثنان من زملائه السابقين في الفريق، كارلوس ساينز ودانيال ريكاردو، عن السمات الفريدة التي تحملها تصاميم ووكينغ مقارنة بتلك الخاصة بالفرق الأخرى التي قادا لها.

وكانت مكلارين تميل إلى المعاناة في المنعطفات منخفضة السرعة وعند تغيير الاتجاه أثناء الكبح في المنعطفات الحادة، في حين كانت سياراتها تتألق في المقاطع عالية السرعة والسريعة انسيابيًا.

وبالنسبة لعام 2026، تغير تصميم السيارات نفسها بشكل هائل مع قوانين الهيكل الجديدة، في تحول بعيدًا عن قوانين التأثيرات الأرضية التي كان يتم فيها توليد الارتكازية من خلال إبقاء أرضية السيارة قريبة قدر الإمكان من سطح الحلبة.

أما الآن، فتتولد الارتكازية من خلال أسطح انسيابية بأسلوب أقرب إلى سيارات 2021، وبينما يعتقد نوريس أن التكيف مع الجيل الجديد من السيارات يقع ضمن مهمة السائق، أوضح بطل العالم أن "لا يمتلك القدرة" على معرفة ما إذا كانت السمات "الغريبة" و"الفريدة" التي تظهرها سيارات مكلارين هي كذلك بالفعل.

حيث قال: "أعتقد بالتأكيد أن سيارة هذا العام مختلفة عن العام الماضي بفارق كبير، ومرة أخرى، عليك أن تتكيف مع ذلك".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت هذه السيارة مختلفة إلى هذا الحد عن السيارات الأخرى. ما زلت أعتقد أنها كذلك، لأنها كانت كذلك منذ أن أصبحت جزءًا من مكلارين. كل من قاد سيارة مكلارين قال مدى غرابة وفردية قيادة سيارة مكلارين، وهناك عدد جيد من السائقين الذين قالوا ذلك، وقادوا سيارات أخرى في الوقت نفسه".

وتابع: "من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك يمثل فارقًا بين مكلارين وغيرها، لكنني أتحدث بناءً على ما أعرفه عن سيارة العام الماضي، أي حقبة من السيارات، مقارنة بسيارة هذا العام".

وأردف: "عليك قيادتها بطريقة مختلفة جدًا، وهناك الكثير من الأمور التي اضطررت إلى التكيف معها في بداية العام لفهم سيارة هذا العام، لكنني لا أعتقد أن لدي القدرة على التمييز بين ما إذا كان ذلك أمرًا خاصًا بمكلارين أم لا. أنا متأكد بنسبة 90 بالمئة من أن الأمر يتجاوز مجرد التوازن الميكانيكي، وأن الطريقة التي صُنعت بها هذه السيارة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية مختلفة إلى حد كبير".

واختتم: "الإطارات مختلفة جدًا بشكل واضح في الوقت نفسه، فهي أصغر حجمًا وتعمل بدرجات حرارة أقل، وكل هذه الأمور المختلفة. لذلك، عليك التكيف معها بشكل أكبر هذا العام مقارنة بالعام الماضي".