نوريس: فيراري يمكنها "بسهولة" التفوق على مكلارين

تحتل مكلارين حالياً المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، متقدمة على فيراري بواقع 120 نقطة مقابل 108 نقاط.

وبعد سباق كارثي في فرنسا، قدمت فيراري وتيرة قوية للغاية في النمسا، حيث أنهى كارلوس ساينز السباق سادساً، بينما نجح شارل لوكلير بشق طريقه من الخلف إلى المركز السابع بعد وقفة صيانة مبكرة خلال اللفة الأولى.

وحافظ نوريس على سجله الممتاز عبر تحقيق المركز الخامس، لكن زميله دانيال ريكاردو فشل في الوصول إلى مراكز النقاط.

ويرى البريطانيّ أن فيراري بوسعها التفوق على مكلارين في بعض الحلبات، خاصة إن نجحت بحل مشاكلها مع الإطارات.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عانوا من تقلب في الأداء. ليس الأمر وكأنهم يعانون في كل سباق. أعتقد أن بول ريكار بشكل خاص كانت سيئة بالنسبة لهم. لكن هناك الكثير من الحلبات التي تناسب سيارتهم".

وأردف: "بالنظر إلى معاناتهم على المقاطع المستقيمة، إلا أنهم من بين الأفضل ضمن المنعطفات، بوتيرة مماثلة لكل من مرسيدس وريد بُل في الكثير من المنعطفات".

وتابع: "إنهم التهديد الأكبر لنا حالياً. ما زلنا نعمل بشكل كبير ولا نأخذ الوضع الحالي على أنه أمر مسلّم به. ما زلنا نعمل على تحسين السيارة، لأنك وفي حال توقفت، فسيتمكنون بسهولة من التقدم علينا".

بالمقابل، أشار نوريس إلى أن وتيرة فيراري على مدار اللفة الواحدة مؤشر أساسي على مقدار التهديد الذي تمثله، فقال: "أعتقد أنهم كانوا يتفوقون علينا في التصفيات أغلب الوقت، كما حققوا قطب الانطلاق الأول مرتين".

وتابع: "لذا، ذلك يظهر امتلاكهم لسيارة جيدة جداً، حالما يتمكنون من حل مشاكلهم في السباقات، فسيصبحون سريعين جداً".

وأردف: "في بعض الحالات يمكن القول أنهم يمتلكون سيارة أفضل ضمن ظروف معينة على حلبات معينة. بينما نمتلك السيارة الأفضل في حلبات أخرى، لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

من جهة أخرى، أكد نوريس أن المعركة مع فيراري تقدم حافزاً لكامل فريق مكلارين.

فقال: "التحدي دائماً أمر جيد. ذلك يرفع من الحماسة ويدفع الفريق للعمل الجاد".

واختتم: "أنا أستمتع بالتحدي، يدفعني نحو المزيد من العمل إلى الحدود القصوى. على أمل أن نكرر نفس الأداء في الجولة المقبلة".