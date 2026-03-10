أفرزت جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية من موسم الفورمولا 1 لعام 2026، ترتيبًا للقوى كان متوقعًا إلى حد كبير، على الأقل في مقدمة الشبكة. فمرسيدس هي الفريق الذي يجب التغلب عليه، بينما تمثل فيراري أقرب منافس له، مع ظهور فارق الأداء بشكل أكبر في التصفيات مقارنة بالسباق، رغم أن الفريق الإيطالي لم يستخرج أقصى ما لديه يوم السبت.

وستحتاج هذه الاستنتاجات إلى تأكيد في نهاية هذا الأسبوع في الصين بطبيعة الحال، لكن المرحلة الافتتاحية من السباق في ملبورن أظهرت أيضًا أن سيارة مرسيدس ليست منيعة بالكامل، إذا تمكنت سيارة منافسة من التفوق عليها عند الانطلاق.

ورغم أن النصف الثاني من السباق مال بشكل واضح لصالح السهام الفضية، فإن النتيجة حُسمت أساسًا بفضل الاختلاف الاستراتيجي خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية. وقبل ذلك كانت السيارات الأربع تتسابق ضمن مجموعة واحدة، ولم يتمكن جورج راسل من التفوق على شارل لوكلير في مواجهتهما المباشرة.

وبعيدًا تمامًا عن تلك المعركة، إذ أنهى السباق بفارق 51 ثانية خلف الفائز و35 ثانية خلف سيارتي فيراري، قدم لاندو نوريس قراءة مثيرة للاهتمام لترتيب القوى التنافسية من منظور الفارق الذي تعانيه مكلارين مقارنة بمنافسيها.

وقال في حديثه إلى سكاي سبورتس: "نحن بعيدون جدًا عن المستوى الذي يجب أن نكون عليه، هذا واضح. لكن ربما يعود ذلك أكثر إلى السيارة نفسها [وليس إلى المحرك]".

وأضاف: "أعتقد أن سباق اليوم أظهر بوضوح أكبر أننا متأخرون كثيرًا على صعيد السيارة، متأخرون كثيرًا جدًا، ولدينا الكثير من العمل لنقوم به."

وتابع: "تحسين السيارة ليس أمرًا سيحدث بين ليلة وضحاها أو خلال أسبوع أو أسبوعين. لا أعرف كم كان الفارق، 50 ثانية؟ تقريبًا ثانية كاملة في اللفة. ليس تمامًا كذلك، لكن يمكن القول إننا متأخرون على الأقل بخمسة أو ستة أعشار في اللفة."

وأردف: "جزء من ذلك يتعلق بفهم وحدة الطاقة بشكل أفضل، وجزء آخر ببساطة لأن السيارات الأخرى أفضل. أعتقد أن فيراري، مما نراه بوضوح، تملك أفضل سيارة. سرعاتها في المنعطفات لا تُصدق."

وكان يشير بكلمة "السيارة" في الواقع إلى أن سيارة "اس.اف-26" قد تملك في نظره أفضل هيكل على الشبكة.

وأضاف بطل العالم الحالي: "بالنسبة لنا لمعادلة ذلك الآن، لا توجد أي فرصة في الوقت الحالي. علينا العمل بجد لفهم الأمور وتعلم أكبر قدر ممكن خلال هذا الجزء من الموسم، لأن هذه المرحلة من الموسم تحدد في الأساس ما سيحدث لاحقًا."

ورغم إنهائه السباق في المركز الخامس بعد دفاعه عن موقعه أمام هجوم متأخر من ماكس فيرستابن، الذي كان يقود بإطارات أحدث، يعتقد نوريس أيضًا أن سيارة ريد بُل أفضل حاليًا من سيارة مكلارين.

وقال: "أعتقد أن الأمر كان واضحًا جدًا بأن ريد بُل كانت أسرع بكثير، لأن ماكس انطلق من الخلف وكاد يتفوق علينا. لذلك لم يكن السباق الأفضل من ناحية الوتيرة، لكننا عانينا من بعض الأمور في السيارة في البداية."

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات، وهذا حسن الأمور بالتأكيد".