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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نوريس: فيراري تشكّل تهديدًا أكبر من ريد بُل

عادت فيراري للظهور بوتيرة قوية في الثلث الأخير من هذا الموسم بعد فوز لوكلير في مونزا وحلوله ثانيًا في باكو.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

قال لاندو نوريس بأن فيراري تشكّل تهديدًا أكبر من ريد بُل بعد أن صعد فريقه مكلارين إلى صدارة بطولة الصانعين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.

ساهم فوز أوسكار بياستري المثير للإعجاب والمركز الرابع لنوريس في سباق جائزة أذربيجان الكبرى في تقدّم مكلارين إلى صدارة ترتيب الصانعين بفارق 20 نقطة أمام ريد بُل.

في المقابل، باتت فيراري – التي خسرت المركز الثالث مع سيارة ساينز إثر حادثته في اللفة ما قبل الأخيرة مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل – ثاني أكثر فريق تسجيلًا للنقاط مع شارل لوكلير الذي حل ثانيًا.

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وتعقيبًا على المنافسة مع فيراري، قال نوريس عقب سباق باكو: "علمنا أن فيراري ستكون غريمتنا الرئيسية في مونزا، باكو وسنغافورة".

وأضاف: "إنه أقوى غريم لنا مؤخرًا، لذلك فإننا قلقون من فيراري أكثر من ريد بُل ضمن بطولة الصانعين".

من جهة أخرى، صرح نوريس بأنه تفاجأ من تقدمه على فيرستابن في سباق باكو، لا سيما بعد انطلاقه من المركز الـ 15.

حيث قال عند سؤاله إن كان متفاجئًا من حلوله أمام فيرستابن، قال البريطاني: "أجل، بعض الشيء".

ثمّ تابع: "عندما تنطلق من المركز الـ 15، فلا تتوقّع التغلّب عليه. كنت خلفه بحوالي 20-22 ثانية على صعيد موقعنا. لكنّني لم أتوقّع تشكيل فجوة أمامه ومن ثمّ التوقّف وتجاوزه".

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