نوريس: فيراري تشكّل تهديدًا أكبر من ريد بُل
عادت فيراري للظهور بوتيرة قوية في الثلث الأخير من هذا الموسم بعد فوز لوكلير في مونزا وحلوله ثانيًا في باكو.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
قال لاندو نوريس بأن فيراري تشكّل تهديدًا أكبر من ريد بُل بعد أن صعد فريقه مكلارين إلى صدارة بطولة الصانعين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.
ساهم فوز أوسكار بياستري المثير للإعجاب والمركز الرابع لنوريس في سباق جائزة أذربيجان الكبرى في تقدّم مكلارين إلى صدارة ترتيب الصانعين بفارق 20 نقطة أمام ريد بُل.
في المقابل، باتت فيراري – التي خسرت المركز الثالث مع سيارة ساينز إثر حادثته في اللفة ما قبل الأخيرة مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل – ثاني أكثر فريق تسجيلًا للنقاط مع شارل لوكلير الذي حل ثانيًا.
وتعقيبًا على المنافسة مع فيراري، قال نوريس عقب سباق باكو: "علمنا أن فيراري ستكون غريمتنا الرئيسية في مونزا، باكو وسنغافورة".
وأضاف: "إنه أقوى غريم لنا مؤخرًا، لذلك فإننا قلقون من فيراري أكثر من ريد بُل ضمن بطولة الصانعين".
من جهة أخرى، صرح نوريس بأنه تفاجأ من تقدمه على فيرستابن في سباق باكو، لا سيما بعد انطلاقه من المركز الـ 15.
حيث قال عند سؤاله إن كان متفاجئًا من حلوله أمام فيرستابن، قال البريطاني: "أجل، بعض الشيء".
ثمّ تابع: "عندما تنطلق من المركز الـ 15، فلا تتوقّع التغلّب عليه. كنت خلفه بحوالي 20-22 ثانية على صعيد موقعنا. لكنّني لم أتوقّع تشكيل فجوة أمامه ومن ثمّ التوقّف وتجاوزه".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير يعترف بتأخر ردة فعل فيراري في سباق باكو
لوكلير يريد من فيراري مراجعة وقفة الصيانة التي كلفته خسارة سباق باكو
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
وولف: بياستري ولوكلير سريعان جداً رغم أنهما "كانا يقتلان" إطاراتهما في باكو
فاسور: سنشاهد لقطات الإعادة مجدداً لحادثة ساينز
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات