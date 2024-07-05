نوريس: "فيا" تُجازف بجعل السباقات "مملّة" في حال أبقت على موقفها بشأن حدود المسار
يعتقد لاندو نوريس أنّه يجب تحكيم المنطق حيال ما يُعتبر خرقًا لحدود المسار في سباقات الفورمولا 1.
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
حذّر لاندو نوريس القائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 من ضرورة عدم المجازفة بجعل السباقات "مملّة" في حال استمرّت معاقبة السائقين لقاء الخروج عن المسار بعد ارتكاب الأخطاء أثناء التنافس على المراكز.
طغى الحادث الذي جمع نوريس بماكس فيرستابن في سباق جائزة النمسا الكبرى على بقيّة الأحداث الأخرى وعلى رأسها حقيقة تلقي سائق مكلارين لعقوبة 5 ثوانٍ لقاء خروجه عن المسار (الذي كان الخروج الثالث) ضمن تجاوزه الأوّل الفاشل لسائق ريد بُل قبل بضع لفّات من الحادث.
ويعتقد نوريس بأنّ ذلك الوضع يتطلّب تحكيم المنطق وإن كان ذلك سيثبّط السائقين عن الإقدام على محاولات التجاوز.
وقال البريطاني: "ذلك سخيف لأكون صادقًا. حاولت التجاوز، وأغلقت مكابحي، وخرجت عن المسار، ومن ثمّ حاولت تفادي حفف النقانق".
وأضاف: "ومن ثمّ أعدت المركز فورًا إلى ماكس، لذا ربّما خسرت ثانية ونصف أثناء فعل ذلك. من الواضح أنّ تلك لا تتطلّب عقوبة. خسرت الكثير في تلك المحاولة".
وأردف: "ستثبّط هذه الأمور السائقين عن التسابق. لو أردتم منّا عدم التسابق ولا تريدون مني محاولة التجاوز والحصول على سباق مملّ، فيُمكنك اعتماد هذه القوانين".
ومع ترجيح التباحث في مسألة حدود المسار في العديد من اجتماعات مدراء الفرق واجتماعات السائقين في عطلة نهاية أسبوع سيلفرستون، يأمل نوريس أن يكون هناك إجماعٌ كافٍ لتغيير القوانين.
وقال: "أنا متأكّدٌ من أنّه تمّ طرح المسألة بالفعل، لأنّ هناك فرقًا بين الخروج عن المسار وكسب أفضليّة والخروج عن المسار لأنّك ارتكبت خطأ سخيفًا".
وأضاف: "حقيقة أنّه تتمّ معاقبتك نتيجة لذلك، خاصة في حالة تسابق، خاصة أنّني خسرت وقتًا أكثر أصلًا، فإنّ ذلك غير منطقي. آمل أن يتمكّنوا من حلّ ذلك سريعًا".
كما شاطره يوكي تسونودا، الذي تلقى عقوبة مماثلة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الرأي مُعبّرًا هو الآخر عن انزعاجه.
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