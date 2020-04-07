نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

تذاكر
المشاركات
التعليقات
نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة
07-04-2020

قال لاندو نوريس أنّ فكرة مسار حلبة سيلفرستون المعاكس الهادفة لإضافة مزيد من السباقات إلى روزنامة موسم 2020 المخفضة في بطولة العالم للفورمولا واحد تمثّل "فرصة كبيرة"، حتّى وإن كان المسار البديل "صعبًا ومخادعًا".

صرّح ستوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون الأسبوع الماضي بأنّ الحلبة منفتحة على إقامة عدّة سباقات "وليس هنالك ما هو خارج التجربة" فيما يتعلّق بالمسارات المختلفة إذا ما كانت هنالك فرصة لمساعدة الفورمولا واحد على إضافة مزيد من الأحداث على الروزنامة الحالية التي تمّ تأجيل انطلاقها بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وفي رد منه على تعليقات برنغل، غرّد نوريس عبر موقع التواصل تويتر قائلًا: "مسار معاكس في سيلفرستون! يا إلهي نعم".

كما صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه كان يفكّر بالفعل حيال ذلك وشاهد لفّة لأحد الأشخاص والذي دار حول الحلبة بشكل معاكس وبدا المسار حينها مختلفًا ومخادعًا.

اقرأ أيضاً:

"تقطع منعطفي بيكيتس وماغوتس خلال المسار المعاكس للحلبة، يبدو ذلك مخادعًا ومختلفًا. لا أعلم كيف سيكون ذلك على أرض الواقع خلال السباقات حيث أنّ لديك بضعة منعطفات عالية السرعة، والتي تؤدّي إلى خطوط مستقيمة، عوضًا عن منعطفات منخفضة السرعة" قال نوريس.

وأضاف: "لذا قد يكون ذلك مخادعًا بعض الشيء في عملية التجاوز أو ربما يكون سهلًا، لست متأكدًا تمامًا. لكنه سيكون مثيرًا. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور أكثر حول إقامة أكثر من سباق واحد في بريطانيا، خوض مزيد من السباقات في موطني - الأمر أفضل لجميعنا داخل مكلارين وبالطبّع بالنسبة لي أن أخوض مزيدًا من السباقات في موطني بطريقة ما. وكذلك من أجل المشجّعين البريطانيين، حيث سيودون بالتأكيد مزيدًا من السباقات هناك".

وتابع: "لذا نعم، أدعم تلك الفكرة إذا ما سمحت بها الفورمولا واحد وسيلفرستون قادرة على ذلك، لذلك أعتقد بأنّها فرصة كبيرة".

وعند سؤاله عن إمكانية إقامة مزيد من السباقات عبر اعتماد مسارات معاكسة على حلبات أخرى، قال نوريس: "لا أعتقد أنّه بوسعك اعتماد مسارات معاكسة على كل الحلبات".

وأكمل: "بعض الحلبات مصممة لتكون باتجاه واحد من أجل جوانب السلامة، كما ستحظى بخط مستقيم طويل يؤدّي إلى منعطف حاد والذي لن يكون له منطقة خروج آمن، كونه ليس مصممًا لاعتماده بشكل معاكس. لكن عندما نفكّر في ذلك الأمر على حلبة مثل سيلفرستون - ولا أعلم إن كانت هنالك أمور قد تحتاج إلى تغيير من أجل اعتماد تلك الفكرة - فإنّ الأمر يبدو منطقيًا أكثر بعض الشيء، حيث أنّ هنالك منطقة الخروج الآمن والمساحة الكافية للقيام بذلك".

واختتم: "لذلك نعم، أعتقد بأنّ ذلك ممكن، وسيكون مستحيلًا لبعض الحلبات الأخرى. بعضها مصمم ليكون في اتّجاه محدد، وعليه لن يمكنك اعتماد مسار معاكس على كل الحلبات".

المقال التالي
فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد

المقال السابق

فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى تذاكر

منصة السباق

جائزة موناكو الكبرى

جائزة موناكو الكبرى

٢١ مايو - ٢٤ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود

2
موتو جي بي

تأجيل جائزتي إيطاليا وكتالونيا يؤخّر انطلاق موسم الموتو جي بي حتّى يونيو

3
فورمولا 1

تحليل: اليوم الذي فاز فيه باتون وهو متوقّف

4
فورمولا 1

براون: قد تخسر الفورمولا واحد أربعة فرق إن لم تُعالج الأزمة بطريقةٍ صحيحة

أحدث ملفات الفيديو

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد 01:06
فورمولا 1

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان 04:39
فورمولا 1

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019 01:41
فورمولا 1

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019

قصة فريق فيراري 02:32
فورمولا 1

قصة فريق فيراري

قصة فريق بينيتون 02:01
فورمولا 1

قصة فريق بينيتون

أحدث الأخبار

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة
F1

نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد
F1

فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد

منظمة الفورمولا واحد تسرح عدداً من موظفيها وتخفض مرتبات المدراء
F1

منظمة الفورمولا واحد تسرح عدداً من موظفيها وتخفض مرتبات المدراء

سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد
F1

سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود
F1

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.