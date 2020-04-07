نوريس: فكرة المسار المعاكس في سيلفرستون مثيرة ولكن مخادعة

صرّح ستوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون الأسبوع الماضي بأنّ الحلبة منفتحة على إقامة عدّة سباقات "وليس هنالك ما هو خارج التجربة" فيما يتعلّق بالمسارات المختلفة إذا ما كانت هنالك فرصة لمساعدة الفورمولا واحد على إضافة مزيد من الأحداث على الروزنامة الحالية التي تمّ تأجيل انطلاقها بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وفي رد منه على تعليقات برنغل، غرّد نوريس عبر موقع التواصل تويتر قائلًا: "مسار معاكس في سيلفرستون! يا إلهي نعم".

كما صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه كان يفكّر بالفعل حيال ذلك وشاهد لفّة لأحد الأشخاص والذي دار حول الحلبة بشكل معاكس وبدا المسار حينها مختلفًا ومخادعًا.

"تقطع منعطفي بيكيتس وماغوتس خلال المسار المعاكس للحلبة، يبدو ذلك مخادعًا ومختلفًا. لا أعلم كيف سيكون ذلك على أرض الواقع خلال السباقات حيث أنّ لديك بضعة منعطفات عالية السرعة، والتي تؤدّي إلى خطوط مستقيمة، عوضًا عن منعطفات منخفضة السرعة" قال نوريس.

وأضاف: "لذا قد يكون ذلك مخادعًا بعض الشيء في عملية التجاوز أو ربما يكون سهلًا، لست متأكدًا تمامًا. لكنه سيكون مثيرًا. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور أكثر حول إقامة أكثر من سباق واحد في بريطانيا، خوض مزيد من السباقات في موطني - الأمر أفضل لجميعنا داخل مكلارين وبالطبّع بالنسبة لي أن أخوض مزيدًا من السباقات في موطني بطريقة ما. وكذلك من أجل المشجّعين البريطانيين، حيث سيودون بالتأكيد مزيدًا من السباقات هناك".

وتابع: "لذا نعم، أدعم تلك الفكرة إذا ما سمحت بها الفورمولا واحد وسيلفرستون قادرة على ذلك، لذلك أعتقد بأنّها فرصة كبيرة".

وعند سؤاله عن إمكانية إقامة مزيد من السباقات عبر اعتماد مسارات معاكسة على حلبات أخرى، قال نوريس: "لا أعتقد أنّه بوسعك اعتماد مسارات معاكسة على كل الحلبات".

وأكمل: "بعض الحلبات مصممة لتكون باتجاه واحد من أجل جوانب السلامة، كما ستحظى بخط مستقيم طويل يؤدّي إلى منعطف حاد والذي لن يكون له منطقة خروج آمن، كونه ليس مصممًا لاعتماده بشكل معاكس. لكن عندما نفكّر في ذلك الأمر على حلبة مثل سيلفرستون - ولا أعلم إن كانت هنالك أمور قد تحتاج إلى تغيير من أجل اعتماد تلك الفكرة - فإنّ الأمر يبدو منطقيًا أكثر بعض الشيء، حيث أنّ هنالك منطقة الخروج الآمن والمساحة الكافية للقيام بذلك".

واختتم: "لذلك نعم، أعتقد بأنّ ذلك ممكن، وسيكون مستحيلًا لبعض الحلبات الأخرى. بعضها مصمم ليكون في اتّجاه محدد، وعليه لن يمكنك اعتماد مسار معاكس على كل الحلبات".