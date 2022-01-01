نوريس فخور بمساعدته للآخرين من خلال صراحة الحديث عن صحته الذهنية في الفورمولا واحد

لم يُخف سائق مكلارين الشاب - الذي جمع قاعدة مشجعين كبيرة منذ وصوله إلى الفورمولا واحد في 2019 - حقيقة أنه عانى في بعض الأوقات مع الضغوطات التي تصاحب كونك سائق في منافسات الجائزة الكبرى.

وتحديدًا عندما قال بأن الضغوطات التي واجهها في سباقاته الأولى، حيث شعر بأنه وإذا لم يقدم الأداء المطلوب فإنه يخاطر بخسارة مقعده، الأمر الذي وجد صعوبة كبيره في التأقلم معه في حينها.

لكن ومع سعيه للحصول على مساعدة في مواجهة تلك المشاكل، فقد وجد نوريس نفسه في مكان أفضل بكثير في الوقت الحالي - وأصبح بمثابة منارة لأولئك ممن يواجهون مشاكل مشابهة في حياتهم الخاصة.

واعترف نوريس أنه ومن خلال صراحته حيال ما يمرّ به، فقد ساعد كثيرًا نفسه والآخرين.

حيث قال: "أنا سعيد جدًا برؤية المزيد من الأشخاص يتحدثون بصراحة عن ذلك الأمر ويدركون أن ذلك سيعود فقط بالنفع عليهم وعلى الآخرين كذلك".

وأضاف: "لا أعتقد بأن هنالك أي تأثير سلبي من القيام بذلك. ما يحدث أنك تساعد نفسك وتتحسن، وسيكون لذلك تأثير أكبر بالتأكيد إذا ما كان لديك قاعدة متابعين كبيرة أو تتم مشاهدتك من قِبَل الكثيرين عندما تصرّح بذلك. ما ستفعله هو أنك فقط ستساعد أولئك الذين يعانون كذلك".

وتابع: "أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من تلك المجموعة من الأشخاص الذين تقبّلوا الأمر وسعداء ولديهم الثقة للتحدث عنه".

وأكمل: "بعدما رأيت الرسائل التي تصلني، أدركت أكثر التأثير الذي قد يكون لديّ والمكان الذي أتواجد فيه مع الفورمولا واحد وفي حياتي".