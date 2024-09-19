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نوريس "فخور" بتأثير تصميم الدي آر اس المصغّر على سيارة مكلارين

دافع لاندو نوريس سائق مكلارين عن قانونية التصاميم على سيارة الفريق خلال عرض صور للجناح الخلفي المرن والنقاشات حول تأثير الدي آر اس المصغّر إثر فوز فريق ووكينغ في باكو.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

قال لاندو نوريس أنه "سعيد جداً" و"فخور" بالدي آر اس المصغّر ضمن تصميم الجناح الخلفي المرن، بينما تتصاعد النقاشات والتركيز على تصاميم فرق الفورمولا 1 بعد فوز مكلارين بسباق باكو.

برزت صور تظهر تحرّك المكوّن العلويّ للجناح الخلفي مع تزايد السرعة على الخطوط المستقيمة، حيث بدا أنّه مُصمّم بذلك الشكل من أجل فتح الفجوة قليلًا. ويُساعد ذلك في تقليل الجرّ وتعزيز السرعة على الخطوط المستقيمة، وسرعان ما حصل على اسم "ميني دي آر اس" أو نظام الحد من الجر المصغّر.

فيما تدرس فيا الآن إذا ما هنالك أي إجراء إضافي يمكن اتخاذه بشأن الأجنحة المرنة، حيث أن تصميم الجناح الخلفي لسيارة مكلارين قد تجاوز بالفعل اختبارات الانثناء الإلزامية التي يخضع لها والسيارة متوقفة، وعليه فإنه يتوافق تمامًا مع القوانين الحالية.

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وعند سؤاله عن عاصفة الانتقادات والتقارير حول الجناح الخلفي لسيارة مكلارين منذ جولة باكو، أصرّ نوريس على أنه سعيد جدًا بتصميم سيارته وأوضح بأن الفريق التقني لمكلارين يقوم بعمل رائع للغاية فيما يتعلق بابتكارات أشار إلى أن فرقًا أخرى تستعملها كذلك.

حيث قال: "كل شيء تم اختباره، وكل القطع قانونية. نحن نقوم بما في استطاعتنا، وهذا ما تتمحور حوله الفورمولا 1 – استكشاف كل شيء ضمن نطاق القوانين".

وأضاف: "لذلك أنا فخور الآن وسعيد بما يقوم به الفريق – إنهم يضغطون إلى الحدود القُصوى وهذا ما عليك فعله إذا ما أردت المنافسة في الصدارة وفي مواجهة فرق وأشخاص معروف عنهم أنهم يقومون بمثل هذه الأمور ويستكشفون كل الجوانب الممكنة".

وتابع: "أنا فخور بالفريق لضغطه في كل جانب ممكن. لم يكن بوسعنا فعل ذلك في السابق، لكننا في هذا الموقع الآن وأنا سعيد بذلك. إنه أمر من الرائع رؤيته. الجميع يحاول إيجاد سبل لاستكشاف أمور مختلفة لم يفكر بها الآخرون".

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