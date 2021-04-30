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نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال

قال لاندو نوريس أنّ مكلارين غير واثقة من امتلاكها لوتيرة كافية للعبور إلى القسم الثالث من تصفيات جائزة البرتغال الكبرى بعد مجريات اليوم الجمعة الصعبة.

نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال

تواجد البريطاني، الذي صعد إلى منصّة التتويج في إيمولا قبل أسبوعين، ثامنًا في الحصّة الصباحيّة وفي المركز الـ 12 في فترة ما بعد الظهر ضمن يومٍ أثّرت فيه الرياح ومستويات التماسك الضعيفة على برامج الجميع.

لكن بناءً على مشاكل التوازن التي واجهها خلال يومه فإنّ نوريس قال أنّ فريقه بحاجة لتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام هذه الليلة من أجل التواجد ضمن العشرة الأوائل غدًا السبت.

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وقال سائق مكلارين: "كانت هناك الكثير من الأخطاء اليوم، بما فيها أخطائي، وليس من السهل جمع لفّة نظيفة. لا تحصل على لفّة واضحة تكون فيها الإطارات جيّدة، تدوم الإطارات للفّتين أو ثلاثة هنا. لذا أجل، الوضع مختلفٌ وصعب".

وأكمل: "توازن السيارة ليس جيّدًا بالقدر الذي كان عليه في الجولتَين الماضيتين. لذا أمامنا بعض العمل بالتأكيد لنُصبح واثقين من تواجدنا ضمن العشرة الأوائل. ولسنا واثقين من ذلك في الوقت الحاضر".

وأردف: "الوضع أقسى قليلًا ممّا توقّعنا وما أردنا. لكن أجل لدينا هذه الليلة لمحاولة العمل على بعض التحسينات للتصفيات".

وقال نوريس أنّ آمال مكلارين ببلوغ القسم الثالث تقلّصت نتيجة تحقيق ألبين لتقدّم جيّد على سيارتها، حيث تواجد فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون في المركزين الخامس والسادس على التوالي في فترة ما بعد الظهر.

وقال حيال ذلك: "عادة ما تكون لدينا فجوة كبيرة مع ألبين في المرّات السابقة، لكن يبدو أنّهم تنافسيون للغاية نهاية هذا الأسبوع. يجعل ذلك السباق وفرصة العبور إلى القسم الثالث من التصفيات أكثر صعوبة بكثير".

وأردف: "أي أنّ هناك سيارتَين إضافيّتين لمنافستهما. ذلك حماسي لكنّه يزيد من صعوبة المهمّة".

وفي حين أنّ نوريس كان حذرًا إزاء فرص مكلارين، كان زميله دانيال ريكاردو أكثر تفاؤلًا حيال أدائه بعد أن أكمل يومه ثامنًا في فترة ما بعد الظهر.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّه كان يومًا أفضل لي على الصعيد الشخصي. شعرت بأنّني حظيت بنسقٍ جيّد منذ بداية الحصّة الأولى".

وأكمل: "لكن بالتأكيد شعرت بأنّني حقّقت خطوة إلى الأمام اليوم على صعيد ثقتي بالسيارة وقدرتي على التشبّث هناك أكثر".

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