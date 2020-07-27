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نوريس: غياب الجماهير جعل السباقات أشبه بالفورمولا رينو

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نوريس: غياب الجماهير جعل السباقات أشبه بالفورمولا رينو
27-07-2020

اعترف لاندو نوريس سائق مكلارين بأنّ الجوائز الكبرى هذا الموسم كانت أقرب إلى الفورمولا رينو من الفورمولا واحد بسبب غياب الجماهير عن السباقات.

لم يُسمح للجماهير بحضور سباقات الفورمولا واحد التي أُقيمت حتى الآن وذلك لتقليل مخاطر الإصابة في ظل تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وذلك يعني حضور الأطقم الهامة فقط لإقامة الجائزة الكبرى، حيث شهدت كل جولة من الثلاث الماضية حضور ما يُقارب 2000 شخص.

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وقال نوريس أنّه يفتقد وجود الجماهير، ويعتقد بأنّ غيابهم سيؤثّر عليه هو تحديدًا بشكل كبير خلال جائزة موطنه في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع.

"أفتقد وجود الجماهير كثيرًا، أفتقد الجو العام بحضورهم" قال نوريس.

وأضاف: "كانت السباقات الماضية أشبه بالفورمولا رينو حيث تسابق في وجود عدد قليل جدًا من الجماهير، أو مثل الفورمولا 3 في بعض الأحيان. كما يُمكن تشبيه الوضع بعض الشيء بالكارتينغ في بعض الجوانب، حيث تخرج إلى الحلبة للتسابق فقط عوضًا عن محاولة تقديم عرض رائع للجماهير".

وتابع: "إنّه وضع غريب، حيث يفتقد الجميع هنا، سائقون ومهندسون وميكانيكيون، تلك الأجواء ورؤية مشاعر الجماهير الحاضرة".

وأوضح نوريس أنّ تأثير ذلك سيكون ملحوظًا أكثر في سيلفرستون خلال الأسبوعين المُقبلين، حيث اعترف بأنّ غياب الجماهير سيحرمه من شعور خوض سباق الموطن.

فقال: "الوضع أكثر سوءًا كذلك وأنا أعرف أنني سأخوض سباقين في موطني هذا العام، حيث كان ليكون من المدهش لو حظينا بكل الجماهير هناك".

وأكمل: "حصلت العام الماضي على تجربة رائعة بالتسابق هناك وخوض أول سباق موطن لي في الفورمولا واحد. أن تتوجه إلى مدرجات الجماهير وتقف أمام آلاف المشجعين. كان أمرًا مدهشًا. لهذا فإنّ ذلك أمر سأفتقده كثيرًا. حيث أنّ ذلك هو ما يجعل الحدث سباق موطن بالفعل، وإلّا سيكون بخلاف ذلك مجرد سباق آخر على الروزنامة".

واختتم: "سيكون الشعور غريبًا كما كان في السباقات الماضية. أتطلع إلى الوقت الذي نحظى فيه بفرصة الترحيب بالجماهير من جديد".

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