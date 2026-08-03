جلبت مكلارين حزمة تحديثات شاملة إلى حلبة هنغارورينغ، تضمنت أرضية جديدة، ومكونات انسيابية معدلة في الجزءين الأمامي والخلفي، وقنوات مكابح معاد تصميمها.

وانطلاقًا من المركز الأول، أنهى نوريس السباق متقدمًا بأكثر من 15 ثانية على ماكس فيرستابن، ليحقق أول فوز له ولفريقه في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم.

ويمثل هذا النجاح نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى مكلارين، التي كانت قد حققت لقبي السائقين والصانعين خلال الموسمين الماضيين، بعد بداية صعبة لهذا الموسم.

وتسببت المشاكل التي واجهها الفريق في السباقات الأولى من الموسم في تراجعه منذ البداية.

فبعد حادث أوسكار بياستري خلال لفة التحمية في ملبورن، ثم أعطال وحدة استعادة الطاقة في السيارتين خلال سباق شنغهاي، لم يتمكن الفريق سوى من جمع 18 نقطة فقط في أول سباقين، ليتأخر بفارق 80 نقطة خلف مرسيدس.

واختارت مكلارين التعامل بحذر مع حقبة اللوائح التقنية الجديدة؛ فبدلًا من الإسراع في تقديم التحديثات بهدف تحقيق مكاسب مبكرة في الأداء، ركز مدير الفريق أندريا ستيلا والطاقم الهندسي على فهم سلوك سيارة إم سي إل40 بشكل أفضل ومدى توافق وحدة الطاقة مع السيارة.

وكان لهذه الاستراتيجية ثمنها. فقد دخل نوريس العطلة الصيفية وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب السائقين برصيد 128 نقطة، متأخرًا بفارق 91 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، بينما كانت مكلارين متأخرة بفارق 159 نقطة خلف مرسيدس في بطولة الصانعين.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وتعاني سيارة إم سي إل40 بشكل خاص في المنعطفات عالية السرعة، وكان ستيلا قد أوضح أن الفريق يجري "تغييرًا تصميميًا" في تطوير السيارة لمعالجة هذه المشكلة، مع توقع ظهور التأثيرات خلال شهر أو شهرين.

إلا أن نوريس أشار مؤخرًا إلى أن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

حيث قال: "إذا كان هناك أمر واحد تعلمته بالتأكيد، فهو ألا أضع توقعات للمستقبل، وأن أركز فقط على الحاضر. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نعمل بها كفريق أيضًا".

وأضاف: "لهذا السبب عدنا إلى القمة في المجر؛ فقد ركزنا، بشكل فردي وكفريق، فقط على عملنا الخاص، وعملنا بجد كبير".

وكانت مكلارين تهدف إلى رؤية النتائج الرئيسية الأولى لهذا التحول في التطوير خلال جائزة المجر الكبرى، إلا أن حزمة التحديثات تجاوزت التوقعات.

ومع ذلك، شدد نوريس على أن تحقيق فوز واحد لا يجب أن يخفي المشاكل التي لا يزال الفريق بحاجة إلى حلها.

ليضيف: "بالطبع أنا متفائل بشأن المستقبل، وأعتقد أننا قادرون على الفوز بالمزيد من السباقات".

وأكمل: "لكن لدينا منافسين أقوياء جدًا، ولا تزال هناك العديد من الحلبات التي لا أشعر فيها بالثقة لأن السيارة ليست بالمستوى المطلوب في بعض الجوانب. ومع ذلك، فإنني أثق بفريقي".

وأضاف: "كنت واثق بأننا قادرون على الفوز بأحد السباقات، لكن بوسعي القول أن ذلك حدث أسرع قليلًا مما توقعت".

واختتم: "كما أعتقد أننا قادرون على التحسن في الجوانب التي لا نقدم فيها المستوى الكافي".