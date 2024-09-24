نوريس عن اللفة الأسرع لريكاردو في سنغافورة: "ريد بُل لعبت لعبة ذكية وتهانيّ له"
قال لاندو نوريس أنه ليست لديه مشكلة مع تسجيل دانيال ريكاردو اللفة الأسرع في سباق سنغافورة وحرمانه من نقطة في مواجهة ماكس فيرستابن ضمن معركة اللقب.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
يرى لاندو نوريس أن ما قامت به ريد بُل عبر دفع دانيال ريكاردو سائق فريق آربي الرديف إلى وضع إطارات جديدة وتسجيل أسرع لفة لحرمان سائق مكلارين من نقطتها ضمن معركة اللقب مع ماكس فيرستابن هو لعبة ذكية لا يمكنه التذمّر حيالها.
توقف ريكاردو من أجل وضع إطارات سوفت جديدة في وقت كانت اللفة الأسرع في سباق سنغافورة من نصيب نوريس، ليتمكن الأسترالي عبر إطاراته الأجدد من اقتناص هذه النقطة من البريطاني الشاب.
الوضع الذي أثار تساؤلات من زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين والذي سبق وانتقد امتلاك ريد بُل لفريقين في الفورمولا 1.
وعند سؤاله عن ردة فعله على إحراز ريكاردو لنقطة أسرع لفة في السباق، قال نوريس: "ليس هنالك ما يمكن أن أفعله، تهانيّ له".
وأضاف: "لقد بذلت أفضل ما لديّ من أجل القيام بلفة أسرع في منتصف السباق عندما كانت الإطارات جيدة، ولكن لم أفلح في ذلك".
وتابع: "لا يمكنني أن أحظى بكل شيء. ليس بمقدوري التفوق على سائق لديه إطارات سوفت جديدة وانا في منتصف طلعة مع إطارات هارد. هكذا هي الحياة".
في المقابل أصرّ نوريس على أنه لا يحمل أية ضغينة تجاه تسجيل ريكاردو للفة الأسرع.
حيث قال: "ليس هنالك شيء أتذمّر حياله. لذلك نعم، لعبت ريد بُل لعبة ذكية وأنا سعيد من أجل دانيال. هذا كل ما في الأمر".
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