نوريس: علينا تقبّل أن الآخرين قد "يقدمون أداءً أفضل" مع القوانين الجديدة في 2026

سيشهد موسم 2026 ما يمكن اعتباره أكبر تغيير تنظيمي في تاريخ الفورمولا 1، مع تغييرات تشمل الهيكل ووحدة الطاقة، ما يجعل ترتيب القوى الحالي أقرب إلى لعبة تخمين.

لذلك، ووفقًا لكل الاحتمالات، قد يصل فريق مثل ألبين، صاحب المركز الأخير حاليًا، إلى افتتاح الموسم في ملبورن ويحقق أسرع زمن بسيارته الجديدة "إيه 526" التي قد تفرض اتجاه تطوير واسع لبقية العام.

وهذا هو الوقت الذي يبرز فيه المهندسون، وقد حدث ذلك من قبل: عندما فاز فريق برون جي بي بشكل مفاجئ بلقب 2009، جزئيًا بفضل الناشر المزدوج المثير للجدل، بينما هيمنت مرسيدس على حقبة المحركات الهجينة من خلال الطريقة التي فسرت بها قوانين المحركات.

ويتقبّل نوريس، المتوّج حديثًا بلقب السائقين، أن شيئًا مشابهًا قد يتكرر هذا العام، وأن التصميم المبتكر قد لا يأتي بالضرورة من فريقه مكلارين.

حيث قال: "هناك دائمًا ذلك العنصر المتعلق بالنظر إلى الآخرين، وهذا جزء من الرياضة. تنظر إلى ما توصلت إليه العقول اللامعة الأخرى، وما الأفكار التي خرجوا بها، وترى كيف يمكنك التعلم منها، أو دمجها، أو حتى تجنبها، أيًا كان الأمر".

وأضاف: "عليك دائمًا أن تكون مستعدًا لتقبّل أن الناس أحيانًا يمكنهم القيام بعمل أفضل، وأنك تريد التعلم منهم. لذلك أنا سعيد بجهود الفريق وكل ما قمنا به حتى الآن هذا العام، لكن نعم، سيكون عامًا طويلًا، وسنواصل العمل الجاد، ونتأكد من أن الجميع مرتاحون، وننطلق من هناك".

أحد الفرق التي يراقبها كثيرون باعتبارها قد تدخل فجأة دائرة المنافسة في المقدمة هي أستون مارتن، رغم أن فريق سيلفرستون أنهى ترتيب الموسم الماضي في المركز السابع.

ويعود ذلك إلى أن الفريق بات الآن تحت قيادة المصمم الأسطوري أدريان نيوي كمدير فريق، كما أن السيارة التي عرضتها أستون مارتن في برشلونة أثارت الكثير من الجدل، خصوصًا فيما يتعلق بذراع نظام التعليق وغطاء المحرك.

لذلك هناك اعتقاد بأن نيوي، إلى جانب بطل العالم فرناندو ألونسو ومحرك هوندا الجديد، قد يشكل تحديًا للفرق الأربعة الأولى في الموسم الماضي: مكلارين ومرسيدس وريد بُل وفيراري.

وكما قال جورج راسل سائق مرسيدس، المرشح الأبرز حاليًا للقب السائقين: "أفضل سيناريو للرياضة وكذلك للسائقين هو أن يكون لديك عدد من السائقين وعدد من الفرق جميعهم يتنافسون معًا.

وأكمل: "أعتقد أنه في الوقت الحالي يبدو أن ريد بُل ومكلارين وفيراري ونحن، لنقل، الفرق الأربعة التي تتقارب كثيرًا فيما بينها. لكن لا يمكنك تجاهل ما رأيته من أستون مارتن وما فعله أدريان بتلك السيارة. يبدو الأمر مذهلًا للغاية، وهوندا خلال السنوات القليلة الماضية مع ريد بُل امتلكت محركًا قويًا جدًا تحتهم".