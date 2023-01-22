نوريس: على مكلارين مُضاهاة مكاسب فيراري من التأثيرات الأرضية لموسم 2023
قال لاندو نوريس أن على فريقه مكلارين تحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام هذا الموسم مثل التي حققتها فيراري بين موسمي 2021 و2022، بالرُغم من تجاوز حزمة التغييرات الكبيرة التي شهدتها القوانين.
أخفقت مكلارين في تحقيق الفوز في بداية العام الثاني من حقبة التأثيرات الأرضية العام الماضي، حيث حقق نوريس منصة تتويج الفريق الوحيدة في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.
وساهمت معاناة سيارة "ام سي ال36" في تراجع فريق ووكينغ للمرة الأولى على صعيد التنافسية منذ بداية خطة التعافي التي قادها أندرياس سيدل.
وبعد تسجيلها المركز الثالث في بطولة الصانعين في 2020، تراجعت مكلارين إلى المركز الخامس خلف ألبين بينما تنتظر الانتهاء من جهاز المحاكاة ونفق الهواء الجديدين.
وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" اعترف نوريس أن فريقه يجب أن يُضاهي مكاسب فريق فيراري وصيف موسم 2022 التي حققها خلال عطلة شتوية واحدة.
حيث قال: "ذلك قابل للتحقيق. أعتقد أن ما قاموا به كان جيدًا للغاية. التحوّل مما كانوا عليه في 2021، من اقتراب هزيمتهم على أيدينا، إلى ما وصلوا إليه والانتصارات التي يحققونها الآن والمنافسة على منصة التتويج في كل جولة، هذا ما يجب أن نستهدفه".
وأضاف: "تلك هي القفزة المناسبة من موسم إلى آخر. لقد افتقروا للحظ بالتأكيد، لكنهم استفادوا من الحقبة الجديدة للقوانين".
وتابع: "ذلك سمح لهم بتحقيق قفزة أكبر من أي وقت مضى. لكن ما يزال هنالك الكثير من الفرص أمامنا لتحقيق أمر كهذا. ذلك هو ما يجب أن نضعه نصب أعيننا".
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