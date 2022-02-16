نوريس: على الفورمولا واحد السعي للحدّ من "الجانب المظلم" لمواقع التواصل الاجتماعي

أحاطت الدراما بموسم 2021 برمته، حين دخل ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بمعركة مشتعلة على اللقب شهدت عدة حوادث مثيرة للجدل بينهما.

ووجد نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز نفسه في مركز الانتقادات حتى أنه تلقى تهديدات بالقتل، بسبب حادثته في سباق أبوظبي الختامي والتي أثرت تداعياتها على معركة اللقب بشكل واضح.

وأوضح نوريس أنه تعلم "الضحك" على تلك الإساءات عبر الإنترنت، لكنه يعتقد بضرورة الكلام عن الجانب المُظلم لوسائل التواصل الاجتماعي.

فقال: "أعتقد أن ذلك أمر اعتدتُ على مواجهته بالضحك، لكن يبدو أن هناك بعض الناس لا همّ لهم سوى مهاجمة الآخرين".

وتابع: "أكره رؤية هذا. هل يؤثر علي؟ بشكل طفيف ليس أكثر".

وأردف: "من جهتي، الأمر يثير ضحكي حالياً كما لو أنه مزحة، ولا آخذ تلك الإساءات على محمل الجد، ولا يمكنك عمل أي شيء تجاهها".

واسترسل: "عليك التركيز على عملك، على لفاتك ولا يوجد أي سبب يدعوك للوم نفسك عندما تتلقى تلك الإساءات".

واستطرد: "آمل أن يتغير ذلك، عليك ألا تعير اهتماماً حقاً لما يقوله الآخرون كي لا تؤثر فيك مثل تلك الأمور".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن لنا كفريق وكبطولة القيام بها للحد من تلك الإساءات، وتحسين التعامل والتخلص من أولئك الناس المسيئين".

من جهته، علق يوست كابيتو مدير فريق ويليامز على الإساءات التي تلقاها سائقه لاتيفي على ضوء حادثته في أبوظبي.

فقال: "ما حصل له أمر غير مقبول على الإطلاق. من الصعب التعامل مع هذا من الناحية الذهنية".

وتابع: "نحن نقدم له الدعم بطريقةٍ تؤكد القناعة بأنه لم يرتكب أي تصرف خاطئ، وكذلك فإن الفريق لا يلومه على أي شيء مطلقاً. لقد كان ينافس ومثل هذه الأمور تحصل".

وأردف: "لقد خرج من عالم قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن لم نضغط عليه للعودة. جميعنا رأينا الرسالة التي أراد توجيهها حين عاد".

واختتم: "أعتقد أن ذلك لم يكن مفيداً له فقط، بل للجميع في الرياضة وخارجها كذلك، لقد عاد أكثر قوة".