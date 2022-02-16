تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي التالي / الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"
فورمولا 1 / إطلاق ويليامز أخبار

نوريس: على الفورمولا واحد السعي للحدّ من "الجانب المظلم" لمواقع التواصل الاجتماعي

يأمل لاندو نوريس سائق مكلارين بأن تقوم الفورمولا واحد بعمل أكبر للحدّ من الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت تمثل مشكلة متفاقمة.

نوريس: على الفورمولا واحد السعي للحدّ من "الجانب المظلم" لمواقع التواصل الاجتماعي
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

أحاطت الدراما بموسم 2021 برمته، حين دخل ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بمعركة مشتعلة على اللقب شهدت عدة حوادث مثيرة للجدل بينهما.

ووجد نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز نفسه في مركز الانتقادات حتى أنه تلقى تهديدات بالقتل، بسبب حادثته في سباق أبوظبي الختامي والتي أثرت تداعياتها على معركة اللقب بشكل واضح.

وأوضح نوريس أنه تعلم "الضحك" على تلك الإساءات عبر الإنترنت، لكنه يعتقد بضرورة الكلام عن الجانب المُظلم لوسائل التواصل الاجتماعي.

فقال: "أعتقد أن ذلك أمر اعتدتُ على مواجهته بالضحك، لكن يبدو أن هناك بعض الناس لا همّ لهم سوى مهاجمة الآخرين".

وتابع: "أكره رؤية هذا. هل يؤثر علي؟ بشكل طفيف ليس أكثر".

وأردف: "من جهتي، الأمر يثير ضحكي حالياً كما لو أنه مزحة، ولا آخذ تلك الإساءات على محمل الجد، ولا يمكنك عمل أي شيء تجاهها".

واسترسل: "عليك التركيز على عملك، على لفاتك ولا يوجد أي سبب يدعوك للوم نفسك عندما تتلقى تلك الإساءات".

واستطرد: "آمل أن يتغير ذلك، عليك ألا تعير اهتماماً حقاً لما يقوله الآخرون كي لا تؤثر فيك مثل تلك الأمور".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن لنا كفريق وكبطولة القيام بها للحد من تلك الإساءات، وتحسين التعامل والتخلص من أولئك الناس المسيئين".

اقرأ أيضاً:

من جهته، علق يوست كابيتو مدير فريق ويليامز على الإساءات التي تلقاها سائقه لاتيفي على ضوء حادثته في أبوظبي.

فقال: "ما حصل له أمر غير مقبول على الإطلاق. من الصعب التعامل مع هذا من الناحية الذهنية".

وتابع: "نحن نقدم له الدعم بطريقةٍ تؤكد القناعة بأنه لم يرتكب أي تصرف خاطئ، وكذلك فإن الفريق لا يلومه على أي شيء مطلقاً. لقد كان ينافس ومثل هذه الأمور تحصل".

وأردف: "لقد خرج من عالم قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن لم نضغط عليه للعودة. جميعنا رأينا الرسالة التي أراد توجيهها حين عاد".

واختتم: "أعتقد أن ذلك لم يكن مفيداً له فقط، بل للجميع في الرياضة وخارجها كذلك، لقد عاد أكثر قوة".

 

المشاركات
التعليقات
لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي
المقال السابق

لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي
المقال التالي

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
راسل يتخلى عن الخوذة الحمراء احتراماً لمايكل شوماخر
فورمولا 1

راسل يتخلى عن الخوذة الحمراء احتراماً لمايكل شوماخر

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"
فورمولا 1

الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"

لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي إطلاق ويليامز
فورمولا 1

لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي

نيكولاس لاتيفي More from
نيكولاس لاتيفي
لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق" التأثير على معركة اللقب جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق" التأثير على معركة اللقب

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

ويليامز More from
ويليامز
ويليامز تتجه لاعتماد كسوة لونية "مختلفة" في 2022
فورمولا 1

ويليامز تتجه لاعتماد كسوة لونية "مختلفة" في 2022

تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل
فورمولا 1

تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

"فيا" مستعدة للتصرف بسرعة حيال مخاوف "الأرضية المرنة" لسيارات 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" مستعدة للتصرف بسرعة حيال مخاوف "الأرضية المرنة" لسيارات 2022

المميزات الأساسية لتصميم سيارة ألفا تاوري "آي.تي.03"
فورمولا 1 فورمولا 1

المميزات الأساسية لتصميم سيارة ألفا تاوري "آي.تي.03"

برون سعيدٌ بانتهاء سيارات الخلفيّة المرتفعة "السخيفة" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

برون سعيدٌ بانتهاء سيارات الخلفيّة المرتفعة "السخيفة" في الفورمولا واحد

برون: من غير المرجح أن تصل فرق الفورمولا واحد "لحل سحري" مع القوانين الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: من غير المرجح أن تصل فرق الفورمولا واحد "لحل سحري" مع القوانين الجديدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.