نوريس علم أنه سيفوز في هولندا حين رأى فيرستابن عاجزًا عن بناء فارق في الأمام
قال لاندو نوريس أنه تفاجأ من عدم قدرة ماكس فيرستابن على بناء فارق في صدارة سباق هولندا.
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
اعترف لاندو نوريس أنه علم أنه سيفوز بسباق جائزة هولندا الكبرى عندما رأى ماكس فيرستابن يتراجع وغير قادر على بناء فارق في الصدارة.
انطلق نوريس من المركز الأول في زاندفورت، لكنه خسر الصدارة على الانطلاقة لصالح فيرستابن، قبل أن يستعين بوتيرة سيارته القوية ليعود وينتزع المركز الأول عبر تجاوز الهولندي في اللفة الـ 14.
وقد نجح نوريس بالابتعاد أمام سائق ريد بُل ليفاجئ الجميع بتحقيقه الفوز بفارق تجاوز 22 ثانية ومع تحقيق عدد النقاط الأقصى عبر تسجيله لأسرع لفة كذلك، ليقلّص الفارق مع فيرستابن في ترتيب السائقين بـ 8 نقاط.
وبالحديث عن هذا الفوز قال نوريس عقب السباق: "دومًا ما تكون التصفيات إشارة جيدة لما يمكنك فعله، وقد كنا سريعين جدًا بالأمس وكانت توقفاتنا مرتفعة لليوم".
وأضاف: "شعور رائع أن تحقق الفوز. ومجددًا، لم يكن سباقًا مثاليًا بسبب ما حصل في اللفة الأولى، لكن وتيرتنا كانت قوية والسيارة كانت مدهشة. حيث كنت قادرًا على الضغط وتجاوز ماكس. كان سباقًا ممتعًا".
وتابع: "توقعت أن يكون ماكس أسرع من ذلك، لذلك كانت مفاجئة كبيرة أن أراه يتراجع بعض الشيء خلف سيارتي فيراري".
وعند سؤاله عن الوقت الذي علم فيه بأنه سيفوز بالسباق، قال نوريس: "منذ بداية السباق، من اللفة السادسة أو السابعة، إذ توقعت أن يبدأ ماكس بالضغط وبناء فارق، لكن لم يتمكن من فعل ذلك قط. ومن هذه اللحظة شعرت أنني ضمن المعركة. كما بدا بأنه يتراجع ووتيرتي كانت تزداد قوة. لذلك شعرت أن بوسعي الاسترخاء وتسليط الضغط".
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