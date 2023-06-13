نوريس: ضم مارشال من ريد بُل "خطوة كبيرة" لفريق مكلارين

أعلنت مكلارين قبيل جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد 2023، أنها ستضمّ إلى صفوفها وبدءاً من العام المقبل المهندس المخضرم مارشال قادماً من صفوف ريد بُل الذي عمل معها بمنصب كبير المهندسين. حيث سيستلم منصب المدير التقني للشؤون الهندسية والتصميمية.

ويأتي ضم مارشال كجزء من حملة إعادة تأهيل طاقم القسم التقني لدى مكلارين تزامناً مع نفق الهواء وجهاز المحاكاة الجديدين.

ويرى نوريس أن خبر ضم مارشال هام للغاية، فقال: "لقد عمل مع ريد بُل لسنوات طويلة جداً، وحقق الكثير من النجاحات معهم".

وتابع: "إنه أحد أفضل العقول في الفورمولا واحد".

وأردف: "إن ضمه بمثابة خطوة كبيرة لنا كفريق وذلك لمواصلة السير للأمام وكسب المزيد من الأداء والخبرات".

وتعقيباً على التكهنات التي سرت مؤخراً حيال مستقبل نوريس مع مكلارين التي تواجه صعوبة في مجاراة فرق المقدمة، أكد نوريس أنه واثق تماماً بالجهود التي يبذلها زاك براون المدير التنفيذي، بهدف تحسين الوضع التنافسي.

فقال: "أثق به كثيراً. بل الآن أكثر من السابق".

وأردف: "لم أقل يوماً أنني لا أثق بهم، لم أقلها يوماً وربما لن أقولها. لكن وبالتأكيد بعد إدخال بعض التغييرات حصلت الكثير من الأمور الجيدة سواء لناحية الجو العام والحافز وكذلك الأداء الذي نتطلع إليه مستقبلاً".

واختتم: "هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى وقت، لكننا بالتأكيد خطونا خطوة للأمام. وبوسعي الآن قول ذلك بكل ثقة".