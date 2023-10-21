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نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن تأهله لصف الانطلاق الأول في السباق الرئيسي لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد "لم يكن متوقعاً"، لكن كان يجب عليه تحقيق قطب الانطلاق الأول.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال تصفيات السباق الرئيسي ليوم الأحد، متقدماً على نوريس بفارق 0.13 ثانية.

وبعد حذف زمن لفة فيرستابن الأسرع للخروج عن حدود المسار، تراجع الهولندي حتى المركز السادس.

حيث أوضح نوريس بأن قطب الانطلاق الأول كان في متناول يده، حتى وإن لم يكن يتوقع التأهل على صف الانطلاق الأول.

فقال: "أنا مسرور. لقد كان يوماً جيداً. ربما لم أتوقع هذه النتيجة، لذا كانت نتيجة جيدة للفريق بأكمله".

وأكمل: "لم أرتكب أي خطأ، وذلك أمر جيد. لكنني أعتقد أنه كان بوسعي تحقيق قطب الانطلاق الأول".

وأردف: "أعلم أن شارل أقر بارتكاب بعض الأخطاء. ذلك مؤسف بعض الشيء، فقد سنحت لي الفرصة وأضعتها مجدداً، لكنني مسرور على أية حال".

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بالمقابل، أوضح نوريس بأنه خسر بعض الوقت في المنعطف 11 كما أشار إلى أن ثبات أداء السيارة خاصة أثناء الكبح كان أفضل من المتوقع.

وتعليقاً على فرصه في السباق، قال نوريس: "إنه سباق مختلف كل عام، لكن لا أحد يعلم… نحن في موقع جيد".

وأكمل: "عادة ما يقدم شارل انطلاقات جيدة بصراحة. سيكون من الصعب تجاوزه مباشرة. لكننا في أفضل موقع لنا ليوم الأحد. أنا مسرور من ذلك".

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