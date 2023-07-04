نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة
يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن ضعف مستويات الرؤية خلال الأمطار بات أحد أهم مسائل السلامة، وذلك بعد الوفاة المؤسفة للسائق اليافع ديلانو فانت هوف على حلبة سبا-فرانكورشان.
فارق فانت هوف الحياة يوم السبت خلال اللفة الأخيرة من منافسات سباق Formula Regional، بعد أن انزلقت سيارته على المسار في الأمطار الغزيرة وارتطام السيارات الأخرى به، حيث كانت مستويات الرؤية شبه معدومة بسبب الرذاذ.
ويرى نوريس أن ضعف الرؤية بسبب الرذاذ يشكل أحد أهم مسائل السلامة حالياً.
فقال: "بين الكثير من الأمور التي تمّ تحقيقها في مسألة السلامة، أعتقد أن هذه هي المشكلة الأكبر التالية التي أعتقد أنه يجب حلها".
وتابع: "من الخارج، لا أحد يدرك كم هو الوضع سيء خلف المقود. لا يمكنك رؤية أبعد من مسافة خمسة أمتار. لا يمكنك أن ترى شيئاً".
وأردف: "لذا، إن توقفت سيارة ما على المسار، فأنت لا تمتلك أية فرصة للتصرف. وما حصل في سبا، قد يتكرر لدينا (في الفورمولا واحد)".
وتعمل الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على تصماميم أقواس للعجلات أو "صادات للرذاذ" يمكن تطبيقها خلال الأمطار فقط، حيث من المتوقع إجراء بعض الاختبار عليها في سيلفرستون بعد جائزة بريطانيا الكبرى.
"أعتقد أنه أمر جيد، أن نقوم بذلك الاختبار في سيلفرستون" قال نوريس الذي يشارك فريقه مرسيدس في ذلك الاختبار.
من جهته، يرى نيك دي فريز سائق ألفا تاوري أن الحادثة المؤسفة تلك، تُظهر أن الرياضة لا تستحق مستوى الانتقادات التي تتعرض لها من المتابعين، فيما يتعلق بالإجراءات المتشددة عند هطول الأمطار.
فقال: "سمعت بعض الانتقادات بأن إجراءات الأمطار متشددة جداً، ونحن ننتقد النظام كثيراً حين نتخذ إجراءات متشددة بشكل كبير حين تسوء الأحوال الجوية كثيراً".
وتابع: "لكن هذه الإجراءات ليست بهدف التسلية. وما حصل يُظهر مقدار الخطر الحقيقي. علينا أخذ الأمور بجدية".
وكذلك الحال مع إستيبان أوكون سائق ألبين، الذي كشف بأنه تعرض لنفس الموقف خلال منافسات فورمولا رينو على حلبة سبا.
فقال: "كنت في وضع مماثل تماماً خلال منافسات فورمولا رينو، كنت أنظر لأرى ما يجري أمامي، ولم ألحظ وجود سيارة إلى الجهة اليسرى".
أوسكار بياستري زميل نوريس الذي سيشارك في تلك الاختبارات إلى جانب ميك شوماخر من مرسيدس، رحّب بفكرة أقواس العجلات التي اقترحتها "فيا".
فقال: "سنخوض تجارب على حلبة سيلفرستون مع تلك الأقواس. تحاول ’فيا’ تحسين مستويات الرؤية. وسأشارك بتلك التجارب".
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