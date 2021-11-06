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نوريس: صراع مكلارين وفيراري على المركز الثالث "يزداد احتدامًا"

اعترف لاندو نوريس أنّ الصراع بين فريقه مكلارين في مواجهة فيراري على مركز أفضل البقية في الفورمولا واحد خلف مرسيدس وريد بُل "يزداد احتدامًا".

نوريس: صراع مكلارين وفيراري على المركز الثالث "يزداد احتدامًا"

مع بقاء خمسة سباقات على نهاية موسم 2021، 3.5 نقطة فقط تفصل بين مكلارين وفيراري على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

لكن ومع تحقيق فيراري لمكاسب جيّدة على صعيد الأداء في السباقات الأخيرة بعد تقديمها تحديثًا للمحرك، فإنّ مكلارين تعي أنها تواجه تحديًا كبيرًا من أجل التشبّث بمركزها.

وأصرّ نوريس على أن مكلارين متفائلة بحظوظها في تلك المعركة، لكنّها مدركة كذلك لصعوبة المهمة التي أمامها الآن لضمان تقديمها الأداء المطلوب للحفاظ على ذلك المركز.

فقال على هامش جائزة المكسيك الكبرى: "نحن متحفزون، ونعمل بجد، لكنني أعتقد بأننا أمام مهمة صعبة".

وأضاف: "من الصعب معرفة موقعك في كل نهاية أسبوع لأن المنافسة دومًا ما تكون قريبة للغاية، حتى منذ بداية الموسم".

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وتابع: "ليس الأمر وكأننا ابتعدنا في الأمام في أيّة مرحلة. فنحن ضمن معركة متقاربة منذ بداية الموسم، وتزداد احتدامًا. نبذل كل ما بوسعنا لإيجاد تلك المكاسب الضئيلة الأخيرة التي نحتاجها لبقية الموسم".

وأكمل: "لكن فيراري قوية، علينا منحهم ذلك. لقد عادوا بشكل قوي للغاية في النصف الثاني من الموسم ولا سيّما في السباقات القليلة الأخيرة. لذلك نحاول مقارعتهم الآن وبوسعنا بالتأكيد التفوق في النهاية. ذلك هو هدفنا".

وبالحديث عن مكامن القوة لدى الفريقين، قال البريطاني: "في بعض الأحيان تناسبنا أجزاء مختلفة من المسار، وأجزاء أخرى تناسبهم بشكل أفضل، وهذا في اعتقادي ما جعل المعركة متقاربة دومًا. لكن بالطبّع إحدى مكامن الضعف لدي فيراري لم تعد كذلك الآن مع تحديث المحرك. لذلك نعم، نحن أمام معركة صعبة لكنها مثيرة، وسنواصل العمل الجاد حتى النهاية".

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