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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

نوريس شكّ بقدرة مكلارين على إحراز منصة تتويج في موسم 2022 بعد مشاكل البحرين

اعترف لاندو نوريس بأنه "تفاجأ" بإكماله سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على منصة التتويج بعدما خشي بأن مكلارين ربما لن تتمكن من الصعود عليها طوال الموسم بعد المشاكل التي واجهها الفريق في السباق الافتتاحي في البحرين.

نوريس شكّ بقدرة مكلارين على إحراز منصة تتويج في موسم 2022 بعد مشاكل البحرين

عانت مكلارين من بداية صعبة للغاية لموسم 2022، حيث لم يتمكن أي من سائقيها نوريس ودانيال ريكاردو من تسجيل أية نقاط، حيث حل الثنائي في المركزين الـ 14 والـ 15 في البحرين.

كما صرّح نوريس عقب السباق أنه "بعيد تمامًا عن الوتيرة المطلوبة" وأنه "يتوقّع موسمًا مؤلمًا".

لكن البريطاني عاد ليُكمل سباق جدّة بالمركز السابع قبل أن يسجل كلا السائقين النقاط في أستراليا، ليمنحا الفريق الثقة بأن البحرين كانت مجرد نتيجة عابرة.

وقدّ عزّزت نهاية الأسبوع في إيمولا من ذلك الاعتقاد مع تأهّل نوريس في المركز الثالث في تصفيات الجمعة ضمن أجواء ماطرة، قبل تمكنه من حصد منصة التتويج في سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد مستفيدًا من انزلاق شارل لوكلير قبل 11 لفة من النهاية ليتقدم إلى المركز الثالث.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، كشف نوريس أنه فكّر بعد جولة البحرين أن مكلارين ربما لن تصعد إلى منصة التتويج طوال العام، ما جعل نتيجة إيمولا غير متوقعة بالنسبة له.

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فقال: "أنا متفاجئ بالتواجد هنا بصراحة، لكنه شعور رائع جدًا".

وأضاف: "في ظل الموقع الذي كنا فيه قبل 3 أو 4 أسابيع في البحرين، أن أتواجد هنا على منصة التتويج، لهو أمر لم أعتقد بأنه سيكون ممكنًا طوال العام بعد البحرين. لذلك الأمر صادم بالنسبة لي".

وتابع: "لكنه ربما ليس مفاجئًا بشكل كبير بعد التقدم الذي أحرزناه على مدار الشهر الماضي، لكن بالتأكيد لم أتوقع أن نصعد على منصة التتويج، ولا سيما في ظل التقدم الكبير على صعيد السرعة لريد بُل وفيراري".

وأكمل: "من الصعب أن تتخيل نفسك على منصة التتويج في ظل الوضع السابق، حيث أن المركز الخامس كان ليكون نتيجة رائعة اليوم. لكن بضعة أمور جيدة حصلت خلال السباق، وتلك بداية مذهلة أن نكون أمام فيراري، وأن نبقى بعيدًا عن الفوضى التي حدثت في الخلف".

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