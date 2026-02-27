تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

اعترف لاندو نوريس بأن انطلاقه في موسم الفورمولا 1 الجديد بصفته بطل العالم يبدو "غريبًا".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

انضم لاندو نوريس إلى مكلارين في عام 2019، ونجح العام الماضي في إحراز لقبه الأول، ليضع مكلارين في صدارة بطولة العالم للفورمولا 1.

وخلال الموسم، خاض نوريس صراعًا أساسيًا على الصدارة مع زميله أوسكار بياستري، قبل أن يدخل ماكس فيرستابن المنافسة في المراحل الأخيرة ويقلّص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

وسيهدف نوريس، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الدفاع عن لقبه هذا الموسم. لكنه أوضح أن حمل لقب البطل لا يزال يبدو غريبًا بعض الشيء بالنسبة إليه.

حيث قال: "إنه شعور غريب، لكنه مذهل أيضًا. إذا قارنت نفسي بلويس، لا يمكنني حقًا مقارنة نفسي به لأنه لا يزال يتقدم 7-1. وأفكر: يا إلهي، أحتاج إلى قضاء ستة أعوام أخرى بهذا المستوى للحاق به، أو ثلاثة أعوام للحاق بماكس".

وأضاف: "آمل أن يمنح تحقيق شيء كهذا قدرًا إضافيًا من الاحترام، لأن ما حققناه الموسم الماضي يتطلب الكثير".

