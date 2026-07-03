وأوضح لاندو نوريس أن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، الذي جاء مع اللوائح التقنية الجديدة لعام 2026، لا يمنح السائقين مستوى التحدي والمتعة ذاته على الحلبات السريعة والتاريخية مثل سيلفرستون.

حيث قال: "بصفتنا سائقين، فإن الإحساس الذي نشعر به داخل السيارة ليس ما نريده تمامًا. وأعتقد أن هذا لا ينطبق عليّ وحدي، بل على الجميع".

وأضاف: "بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، تراجع مستوى التنافس على الحلبة هذا الموسم إلى حد ما. كنا نستمتع كثيرًا بالمنعطفات السريعة في سيلفرستون مع سيارات حقبة التأثيرات الأرضية، لأنها كانت تُبرز مهارة السائق وتزيد من متعة السباق".

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وتابع: "على سبيل المثال، لن يتطلب المنعطف الشهير «كوبس» القدر نفسه من مهارة القيادة الذي كان يتطلبه في السنوات الماضية".

وأكمل: "كما أن قيادة السيارة إلى حدودها القصوى في منعطفي «ماغوتس» و«بيكيتس» أصبحت أكثر صعوبة، لأننا نضطر إلى تخفيف السرعة أكثر مما نرغب بسبب إدارة طاقة البطارية".

واختتم: "مع ذلك، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بسباق مثير يوم الأحد، حتى وإن لم يكن بالمستوى نفسه الذي اعتدناه في السنوات الماضية".