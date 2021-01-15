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نوريس شعر بالتوليفة المثاليّة للمنافسة والصداقة مع ساينز

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نوريس شعر بالتوليفة المثاليّة للمنافسة والصداقة مع ساينز

يعتقد لاندو نوريس أنّ توليفة "مثاليّة" للمنافسة والصداقة مع كارلوس ساينز الإبن كزميلٍ له ساعدت على دفع فريق مكلارين إلى الأمام في العامين الماضيين.

بدأ نوريس مسيرته في الفورمولا واحد إلى جوار ساينز في 2019 في صفوف مكلارين، وساعد الثنائيّ الفريق على تحقيق المركز الرابع في بطولة الصانعين.

وتواجد نوريس وساينز على منصّة التتويج في 2020 في الوقت الذي حصد فيه الفريق المركز الثالث في البطولة ليكون هذا العام الأنجح للثنائيّ قبل انتقال ساينز إلى فيراري في 2021.

وقال نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "دائمًا ما يكون هناك توتّرٌ بين الزملاء، حتى لو نفى أحدهم ذلك".

وأضاف: "ربّما تُحاول إخفاء ذلك قليلًا في بعض الأحيان. حتّى بيني وبين كارلوس. بالرغم من أنّنا نبدو سعداء ونتعايش بشكلٍ جيّد في أغلب الأوقات، لكن كانت لا تزال هناك بعض الأوقات التي كرهنا فيها بعضنا".

وأردف: "لا تريد الاستسلام لزميلك، ولا تريد أن تبدو سيّئًا أمامه. آخر من تودّ الخسارة في مواجهته هو زميلك".

وأكمل: "حتى عندما تبتسم فإنّك قد تكرهه أحيانًا لأنّه أسرع أو يقوم ببعض الأمور التي تجدها أنت صعبة، أو أنّك غير قادرٍ على مجاراته في بعض الأحيان".

وواصل شرحه بالقول: "لم أتحدّث إلى كارلوس مطلقًا قبل الانضمام إلى مكلارين. لم أكن أعرفه. ينتهي بك المطاف مع زميلٍ جيّدٍ بعيدًا عن المسار، لكن هناك منافسة قويّة بينك وبينه على المسار".

واختتم بالقول: "أردنا دفع الفريق إلى الأمام، وأردنا الفوز بالسباقات وعملنا معًا بشكلٍ جيّد ومتناغم، لكنّنا كنّا تنافسيين في مواجهة بعضنا البعض في ذات الوقت. أعتقد بأنّها كانت توليفة مثاليّة".

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