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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس سينطلق من آخر شبكة الانطلاق في الصخير لتغييره وحدة الطاقة

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نوريس سينطلق من آخر شبكة الانطلاق في الصخير لتغييره وحدة الطاقة

سينطلق لاندو نوريس من الصفّ الأخير على شبكة انطلاق سباق جائزة الصخير الكبرى بعد حصوله على محرّكٍ وشاحنٍ توربيني جديدين قبل السباق.

تأهّل نوريس في المركز الـ 15 على المسار الخارجيّ من حلبة البحرين الدوليّة.

وقيّمت مكلارين إثر ذلك إمكانيّة تغيير وحدة طاقة نوريس من أجل منحه مكوّنات جديدة بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.

وأكّد نيكولاس تومبازيس المندوب التقنيّ لـ "فيا" – الذي يُعوّض جو باور نهاية هذا الأسبوع – قبل سباق الأحد في البحرين أنّ مكلارين غيّرت مكوّنين على وحدة طاقة نوريس.

ومن خلال تزويده بمحرّكٍ وشاحنٍ توربيني جديدَين فقد تجاوزت سيارة نوريس الحدّ الأقصى المسموح به خلال الموسم، ما يعني تلقّيه لعقوبة.

نتيجة لذلك سينطلق البريطاني الشاب من الصفّ الأخير على شبكة الانطلاق بجوار بييترو فيتيبالدي الذي حصل على مكوّنات جديدة منذ يوم الأمس بدوره.

وتلقّى نوريس وفيتيبالدي عقوبة "الانطلاق من آخر شبكة الانطلاق"، لكن بالنظر إلى أنّ نوريس تأهّل في مركزٍ أفضل، فإنّه يتّجه للانطلاق أمام البرازيلي.

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