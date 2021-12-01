نوريس سينتقل إلى العيش في موناكو

قاوم البريطاني الشاب لفترة طويلة الانضمام إلى سائقي الفورمولا واحد في الجنّة الضريبيّة موناكو، بالرغم من المكاسب الماديّة الواضحة من فعل ذلك، والتزم بالعيش قرب مصنع مكلارين في ووكينغ.

لكن بعد تعوّده أكثر على سباقات الجائزة الكبرى وتمديده لعقده مع مكلارين مطلع هذا العام، يعتقد نوريس بأنّ هذه هي الفرصة المثاليّة للإقدام على التغيير.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الكثير من السائقين يفعلون ذلك، خاصة بالنظر إلى السباقات هذه الأيّام، أعتقد بأنّنا شاهدنا كيف من الممكن أن تسير الأمور على نحوٍ سلبي سريعًا. عليّ الاعتناء بمستقبلي كذلك".

وتُعدّ موناكو موطنًا لعددٍ من سائقي الفورمولا واحد، بمن فيهم لويس هاميلتون، وماكس فيرشتابن، وشارل لوكلير، وفالتيري بوتاس ودانيال ريكاردو.

وقال نوريس أنّه في حين أنّ البقاء في المملكة المتّحدة كان أساسيًا في بداية مسيرته ليكون قريبًا من مكلارين، فإنّ ذلك القرب لم يعد بتلك الأهميّة الآن.

إذ مع بلوغه نهاية موسمه الثالث في الفئة الملكة، يرى نوريس أنّه قد بلغ مرحلة يُمكنه فيها العمل عن بعد.

وقال في هذا الصدد: "لا يزال هناك الكثير لكسبه من جانبي ومسيرتي مع مكلارين والقدرة على التوجّه إلى هناك وقتما أريد".

وأضاف: "كلّما أواجه عطلة نهاية أسبوع سيّئة، فبوسعي الذهاب إلى هناك في أيّ يومٍ أريده والقيادة في جهاز المحاكاة لاختبار بعض الأشياء والحديث إلى المهندسين. أعشق انكلترا. ربّما هي المكان المفضّل لديّ".

وأردف: "عائلتي وأصدقائي هناك. أعتقد بأنّني قلت في العديد من المناسبات بأنّني أستمتع بما أفعله، ولذلك الأولويّة على حساب اتّخاذ هذا النوع من القرارات. ليس هذا قرارًا سهلًا. وليس بالأمر الذي بقيت أفكّر فيه للكثير من الأعوام".

وأكمل: "أشعر بأنّني في موقعٍ مريحٍ لاتّخاذ هذا القرار وتمضية الوقت في الانتقال إلى هناك. لا يزال بوسعي رؤية الكثير من أصدقائي وبوسع عائلتي زيارتي".

وفي حين أنّ نوريس لا يُخفي الحوافز الماليّة من وراء انتقاله، فإنّه قال بأنّه يعي أنّ البعض قد يختار انتقاده على ذلك.

وقال: "بالطبع سأتفهّم ذلك، ستكون هناك بعض الانتقادات بالتأكيد. لكنّ الناس يفعلون الكثير من الأشياء من أجل المال في هذه الحياة".