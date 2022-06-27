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نوريس: سيلفرستون ستُبرز "الاختلافات الكبيرة" في سيارات 2022

يرى لاندو نوريس أن حلبة سيلفرستون ستُبرز "الاختلافات الكبيرة" في سيارات 2022 للفورمولا واحد وذلك عبر منعطفاتها السريعة حيث تعتبر إحدى أكثر الحلبات سرعة في الروزنامة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
نوريس: سيلفرستون ستُبرز "الاختلافات الكبيرة" في سيارات 2022

قدمت الفورمولا واحد مجموعة قوانين تقنية معدلة لموسم 2022 ضمن سعيها لتسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وتعزيز المعارك المتقاربة على المسار بهدف تحسين جودة العرض.

ولعل أهم المجالات التي تغيرت كان في عودة "التأثيرات الأرضية"، بالتالي باتت الفرق تستعمل "أنفاق فانتوري" في أرضيات السيارات كي تتمكن من الوصول لسرعات عالية ضمن المنعطفات السريعة عبر توليد المزيد من الارتكازية.

وعبر سائق مكلارين عن أمله بأن تسمح الحلبة بإظهار التقدم الذي حققته السيارات الجديدة عبر تحسين جودة التسابق.

فقال: "لطالما كانت سيلفرسوتون حلبة رائعة، تواجد سيارات الفورمولا واحد عليها لطالما كان أمراً مثيراً للغاية".

وأكمل: "أعتقد أنّ التسابق هذا الموسم كان أفضل بشكل عام. لكن ربما لم يكن جيداً بما يكفي على الحلبات ذات المقاطع المستقيمة الطويلة".

وتابع: "لكن على حلبات تمتلك منعطفات طويلة مثل سيلفرستون، أعتقد بأننا سنرى فوارق كبيرة للغاية مقارنة بالمواسم السابقة".

وأردف: "آمل أن نحظى بالمزيد من المنافسات على الحلبة".

ويبدو أن جائزة بريطانيا الكبرى تتجه لبيع كامل التذاكر أيضاً خاصة مع وجود ثلاثة سائقين بريطانيين حالياً: نوريس وسائقي مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل.

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من جهته، كرر هاميلتون وجهة نظر مواطنه نوريس في أنّ الحلبة مثالية لإظهار قدرات السيارات الجديدة في منعطفاتها السريعة معبراً عن تفاؤله بخوض سباق حماسي.

ويرى نوريس أن سيلفرستون لطالما كانت من أفضل الحلبات.

فقال: "ما زالت سيلفرستون إحدى أفضل الحلبات إن لم تكن أفضلها خاصة مع كل تلك المنعطفات متوسطة إلى عالية السرعة. ستكون القيادة هناك ممتعة للغاية".

وأكمل: "بالنسبة لنا نحن السائقين، ستكون رائعة. سيكون اللحاق بالمنافسين أسهل قليلاً هذا الموسم. نأمل أن يكون السباق أفضل (من المواسم السابقة)".

ويتجه هاميلتون وراسل إلى هذه الجولة على أمل تحسّن أداء مرسيدس التي عانت منذ بداية حقبة القوانين التقنية الجديدة، من مشاكل "الارتدادات" و"القفز".

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