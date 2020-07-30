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نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى

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نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى
30-07-2020

سيستعمل لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد، خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام خلال جائزة بريطانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

أقام نوريس مسابقة خاصة على هامش جائزة موطنه في سيلفرستون، حيث دعا جمهوره إلى تصميم خوذةٍ له كي يستعمله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان التصميم الفائز من تقديم فتاة في السادسة من عمرها اسمها إيفا ماترام، حيث قرر نوريس اعتماده لخوذته خلال مجريات الجولة في سيلفرستون.

حيث قال البريطاني خلال بثّ لقناته على منصة "تويتش" والذي كشف خلاله عن الفائز: "إنه يذكرني كثيراً بطفولتي، تصميم الخوذ، رسم التصاميم، عندما كنت في الخامسة، السادسة، السابعة، كنت ألوّن آلاف التصاميم".

وأكمل: "هذا هو التصميم الفائز. إنه مختلف جداً عما اعتدت عليه. لقد اخترتُ تصميماً يذكرني بنفسي عندما كنت صغيراً".

ويضم التصميم عدداً من شعارات نوريس بألوان فريق مكلارين الزرقاء والبرتقالية، وقلبَين بلون أحمر.

وتمت كتابة اسم نوريس بالكامل على جانب الخوذة، بينما ينخفض آخر حرف من اسمه إلى الصف الثالث.

ويتواجد كذلك على الجهة الخلفية للخوذة رسمٌ للقسم الخلفي لسيارة مكلارين باللونين البرتقالي والأزرق، حيث علّق نوريس مازحاً: "ذلك ما تبدو عليه السيارة مع تحديثات جديدة".

وأكمل: "لقد أحببت التصميم. هناك الكثير من اللون الأبيض لكن في الوقت نفسه، أعتقد أنه لطيف جداً".

وتابع: "أحب الألوان هذه، إنه تصميم فريد. شكراً جزيلاً لك إيفا".

وكان نوريس قد صرح في وقت سابق أنه يحب تبديل تصاميم الخوذ بين السباقات، حيث سيستفيد من تعديل في القوانين يمنح السائقين حرية تبديل تصاميم الخوذ على عكس ما كان سائداً في السابق.

حيث اختتم كلامه: "آمل أن نقيم المزيد من هذه المنافسات خلال السباقات المقبلة!".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

تصوير: لاندو نوريس

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