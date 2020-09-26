نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي

تمت تجربة التصميم الجديد أولاً مع كارلوس ساينز يوم الجمعة في موجيللو، بينما اختبر نوريس النسخة الأخيرة منه خلال اليوم الأول من جولة روسيا.

وتأتي هذه التعديلات كجزء من حزمة تحديثات أكبر يعمل عليها فريق ووكينغ ويخطط لإدخالها تدريجياً.

وأكمل نوريس يوم الجمعة بإعدادات اعتيادية - وهي استراتيجية قال أن الفريق يعتمدها لتفادي تضرر القطع الجديدة - قبل أن تقرر مكلارين الليلة الماضية الوجهة التي ستسير بها خلال التصفيات والسباق.

وبالرغم من أن حدوث أي ضرر للقطع الجديدة قد يتسبب بمشاكل تتعلق بنقص قطع الغيار، إلا أن مكلارين قررت اعتماد الأنف الجديد والحصول على بيانات جديدة بعد إكمال سباق كامل يوم الأحد.

واحتل نوريس المركز 20 خلال التجارب الحرة الثالثة، إذ لم يكمل محاكاة التصفيات، بينما حقق ساينز المركز الثالث مع الأنف الاعتيادي غير المحدث للسيارة.

وقال أندرياس سيدل لقناة "سكاي اف1": "كان يوم الجمعة جيداً. نأمل أن نواصل الزخم. أجرينا بعض التغييرات على السيارة خلال الليل، لذا نأمل أن نكمل الخطوة المقبلة على صعيد الأداء".

وتابع: "قررنا استعمال الأنف الجديد في الصباح مع لاندو، مع هدفٍ بمواصلة ذلك خلال التصفيات والسباق. بينما قررنا الإبقاء على الأنف القديم مع كارلوس".

وأردف: "الأنف الجديد جزء من حزمة أكبر نحاول تقديمها بشكل تدريجي، لذا فإن الكسب الكامل في الأداء للأنف الجديد ليس ظاهراً بعد. لكن من المهم بالنسبة لنا جمع أكبر قدر ممكن من البيانات في أقرب وقت ممكن، لهذا السبب قررنا استعماله على إحدى السيارتين دون الأخرى".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يشكل هذا القرار تحدياً لوجستياً حالياً، عدد القطع المتواجدة قليل للأنف الجديد. لهذا اتخذنا قرارنا باستعماله على سيارة واحدة".

مقارنة بين أنفي سيارة مكلارين ام.سي.آل35 تصوير: جورجيو بيولا

ويتميّز الحلّ الجديد، الذي يتشابه كثيرًا مع تصميم مرسيدس الذي تبنّته ريسينغ بوينت ورينو، دعامتَين أنحف أسفل هيكل الأنف من أجل وصله بالجناح الأماميّ، بينما بات "الستار" يُشكّل سطحه الخاص عوضًا عن بنائه كجزء من دعامة الجناح. لكنّ مكلارين لم تقتصر على ذلك في سوتشي، حيث واصل الفريق جلب تحديثاته من أجل استخراج المزيد من الأداء.

الألواح الجانبية لسيارة مكلارين ام.سي.أل35 تصوير: جورجيو بيولا

فبعد أن ركّب الألواح الجانبيّة الجديدة ومحرّفات الهواء على جانبَي السيارة في السباقات الماضية (السهمان الأزرق والأحمر على التوالي)، نقل الفريق تركيزه إلى الأمام أكثر هذه المرّة صوب الجناح الأماميّ.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين ام.سي.آل35 تصوير: صور موتورسبورت

ويُركّز التصميم الجديد على منطقتين: منطقة دوامة "واي250" التي تشهد تقصير الرفرفة السفليّة وإضعاف الحافة (السهم الأحمر) بينما أصبحت الرفرفات الأخريان فوقها تتضمّنان دعامة معدنيّة بينهما لمنع الفجوة من الانغلاق تحت الحمل (السهم الأزرق).

وبالنسبة للقسم الخارجي، فإنّ الرفرفات باتت أكثر ارتياحًا من أجل تعديل التيارات الهوائيّة العابرة حول واجهة الإطار من أجل تحسين وجهة الاضطرابات الهوائيّة.