نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى
سيختبر لاندو نوريس سيارة مكلارين MCL-HY الخارقة الجديدة في بورتيماو، مع مواصلة الفريق استعداداته لبرنامج بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" لعام 2027.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
من المقرر أن يُجرى الاختبار في بورتيماو يوم الاثنين 14 سبتمبر.
وسيسمح الاختبار للفريق المتمركز في ووكينغ بمواصلة أعمال تطوير سيارة MCL-HY استنادًا إلى ملاحظات نوريس بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 2025.
وستكون سيارة مكلارين MCL-HY هي السيارة المشاركة في بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وسباق لومان 24 ساعة اعتبارًا من عام 2027 فصاعدًا.
وتعمل سيارة MCL-HY بمحرك سداسي الأسطوانات متوسط التموضع مزود بشاحني توربو، وتنتج قوة تبلغ 697 حصانًا.
وصممت مكلارين السيارة، بينما تولت دالارا مسؤولية تطوير هيكل السيارة وإنتاجه.
وكان نوريس قد قاد سيارة مكلارين MCL-HY سابقًا في غودوود. كما أعرب السائق البريطاني في العديد من المناسبات عن اهتمامه بالمشاركة في سباق لومان 24 ساعة.
وضمن مقطع فيديو نشرته مكلارين على قناتها في يوتيوب في مايو 2026، قال نوريس: "كما تعلمون، ما زلت أرغب في الذهاب وتجربة أشياء أخرى".
وأكمل: "الآن بعد تأكيد أن مكلارين ستشارك في لومان، ربما يمكنني في مرحلة ما أن أذهب وأشارك هناك أيضًا".
لاندو نوريس، مكلارين MCL-HY
الصورة من قبل: Jakob Ebrey / Getty Images
وأضاف: "لكنني لا أعرف. ما زلت شابًا، لذلك لم أفكر في كل شيء بعد. لكنني آمل أن يكون لدي أطفال في المستقبل وأن يهتموا هم أيضًا بالسباقات".
واختتم: "بهذه الطريقة يمكنني أن أعيش هذه القصة من جديد".
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