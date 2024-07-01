نوريس "سيتوقف عن احترام" فيرستابن إن لم يتحمل المسؤولية في حادثة النمسا

أكد لاندو نوريس أنه سيتوقف عن احترام فيرستابن إن واصل الهولندي التشبّث برأيه بأنه ليس مخطئاً في الحادثة المثيرة للجدل التي جمعتهما خلال سباق جائزة النمسا الكبرى وأدت لانسحاب نوريس وتراجع الهولندي حتى المركز الخامس.

وكان يبدو خلال القسم الأول من السباق على حلبة ريد بُل رينغ، أن فيرستابن يسير بثقة على طريق تحقيق فوز آخر يضمه في جعبته خاصة عقب التفوق الواضح في التصفيات.

لكن التوقفات البطيئة أفسحت المجال لـ نوريس خلفه كي يقترب منه بشكل كبير.

علاوة على ذلك، كان البريطاني الشاب يمتلك إطارات أجدد قليلاً من فيرستابن ما سمح له بالضغط على الهولندي أكثر وأكثر ضمن معركة دامية انتهت بتدمير سباقَيهما معاً.

ودخل كلّ منهما مباشرة عقب الحادثة إلى منصة الصيانة، لكن الضرر لسيارة نوريس كان أكبر ما اضطره للانسحاب، بينما واصل فيرستابن لينهي بالمركز الخامس رغم تلقيه عقوبة 10 ثوانٍ حيث تم اعتباره أنه المتسبب بالحادثة.

كما وصف نوريس، خصمه الهولندي، "باليائس" و"المتهور" حين تحرك أثناء الكبح وتسبب بالحادثة، بينما تلقى سائق ريد بُل عقوبة 10 ثوانٍ جراء ما حصل.

لكن البريطاني يتوقع كذلك اعتذاراً من قبل فيرستابن، حيث يرى ذلك أمراً أساسياً لتواصل العلاقة الجيدة بينهما.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يريد تصفية الأجواء بينه وبين فيرستابن: "المهمة لا تقع على عاتقي، بل على عاتقه".

وأكمل: "أنا أحاول القيادة بشكل جيد وخوض سباق عادل. لكن ليس هذا ما حصلتُ عليه من قبله".

وأضاف: "أشعر أن ما قام به تجاهي لم يكن عادلاً. لم يتمّ إصدار أي تحذيرٍ له. كرّر أفعاله وفي المرة الأخيرة أدى ذلك لتدمير سباقَينا معاً، هذا ما حصل".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولاحقاً ضمن مقابلة مع "سكاي سبورتس اف1"، أضاف البريطاني: "إن قال أنه لم يقترف أي خطأ، حينها سأفقد كثيراً من احترامي له".

بالمقابل، أوضح فيرستابن أنه يريد الكلام مع نوريس حيال ما حصل، لكنه أراد أن يهدأ أولاً قبل الجلوس مع خصمه.

فقال: "سنتكلم حيال ما حصل، لكن ليس الآن. الآن ليس الوقت المناسب، من الأفضل أن نهدأ".

وأكمل: "جميعنا سائقو سباقات. بالطبع، لا تريد التعرض لحادثة. حين تنافس على الصدارة، فإن المعارك تكون محتدمة دوماً".

وأضاف: "حصل ذلك اليوم، وذلك أمر مؤسف بالطبع. أنا منزعج وهو منزعج. أعتقد أن ذلك مفهوم".

واختتم: "بالطبع، بيني وبين لاندو فارق عمريّ، لهذا لم نتنافس سوية ضمن فئات الناشئين. لكن نعم، سنضع ما حصل خلفنا".