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نوريس: سيارة مكلارين 2020 متوازنة أكثر بالمقارنة مع سابقتها

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نوريس: سيارة مكلارين 2020 متوازنة أكثر بالمقارنة مع سابقتها
من قبل:
04-03-2020

يرى لاندو نوريس بعد التجارب الشتوية لموسم 2020، أن سيارة فريقه مكلارين الجديدة تبدو "متوازنة أكثر" بالمقارنة مع سابقتها.

أفضل أزمنة نوريس طوال قسمي التجارب الشتوية كان أبطأ من الجميع في برشلونة ضمن الترتيب الكلي، لكن زميله كارلوس ساينز وضع سيارة مكلارين بالمركز الثامن ضمن نفس الترتيب، والسادس ضمن تصنيف الفرق الكلي.

وإزاء النواحي التي يعتبرها قوية أو ضعيفة في السيارة الجديدة، قال نوريس: "ذلك يعتمد على كيفية المقارنة".

وأكمل: "أنا مسرور من بعض النواحي وكيفية التحسن بالمقارنة مع سيارة الموسم الماضي".

وتابع: "بعض النواحي لم تتحسن كما كنتُ أرغب. نواحٍ ليست جيدة بالمقارنة مع مرسيدس - السيارة الأسرع - ربما كل شيء!".

وأردف: "لا أعتقد أن هناك نواحٍ ننافس بها مرسيدس".

واسترسل: "لو كان بوسعي الانتقاد بقسوة، لقلتُ بأنها ليست جيدة في أية ناحية، لكن فيما يتعلق بالتطوير، المهمة الصعبة في الفورمولا واحد، فأنا مسرور. من الواضح أنني لن أفصح عن تلك النواحي - التي تسرني-".

واستكمل: "لكن نعم، هناك المزيد من الثبات في السيارة من لفة لأخرى، عندما لا تكون الرياح قوية، يمكننا دفع السيارة إلى أقصى ما يمكن على المسافات الطويلة".

واستطرد: "السيارة باتت أفضل في القيادة. متوازنة أكثر، وسهلة التعامل إن صح التعبير. إنها أكثر اتزاناً وثباتاً".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى سروره من السيارة الجديدة قبل التوجه للسباق الافتتاحي، أجاب نوريس: "نصف على نصف".

وأكمل: "ما أعنيه أن الأمور جيدة، أنا مسرور بكيفية سير الأمور والتطوير الذي حققناه منذ القسم الأول للتجارب".

وتابع: "أنا مسرور، أعتقد أنه بات لدينا على الأقل فهم جيد للسيارة وقدراتها، لكن ليس من السهل الكلام عن الفوارق قبل جائزة أستراليا".

وأردف: "كسائق، وبمقارنة نفسي بالعام الماضي، أنا أشعر بمزيد من الثقة، وشعوري أفضل بكثير".

واختتم: "ذلك أمر جيد، يجعلني ذلك يشعر وكأنني في موقع أفضل بكثير مع التوجه إلى أستراليا".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
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قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن
الكاتب خلدون يونس

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