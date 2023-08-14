نوريس: سيارة مكلارين الأكثر سرعة ما زالت "غير مناسبة لأسلوب قيادتي"
قال لاندو نوريس أن سيارته مكلارين ما زالت غير مناسبة لأسلوب قيادته، رغم التحديثات الأخيرة التي عززت من سرعتها.
قدم الفريق القسم الأول من حزمة التحديثات الكبيرة للسيارة في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.
ومستفيداً من ذلك، أكمل نوريس بالمركز الثاني في جولتي بريطانيا والمجر.
لكنه شدد على أن الطريقة التي يقود بها ما زالت لا تتوافق تماماً مع السيارة، والأمر نفسه مع زميله أوسكار بياستري.
فقال: "ما زالت لا تناسبني، وكذلك الحال مع أوسكار. مثل العام الماضي، حتى حين كان دانيال (ريكاردو) يقودها، كنا نعلق بنفس التعليقات كل يوم، كل جولة".
وأكمل: "من الصعب وصف ذلك. عليك قيادتها بطريقة واحدة فقط. لكنها الطريقة التي لا أحب القيادة بها".
وأردف: "لا أحب قيادة السيارة بتلك الطريقة التي أقوم بها حالياً. أشعر أنها لا تتناسب مع نقاط قوتي على الإطلاق".
وتعقيباً على نقاط قوة حزمة التحديثات الأخيرة، أوضح نوريس أن الكبح يمثل إحدى نقاط قوة السيارة.
فقال: "نحن جيدون للغاية تحت الكبح، عند الكبح في المقاطع المستقيمة، لهذا نكون سريعين للغاية في ظروف المسار المبلل. نحن سريعون على المسار المبلل أثناء الكبح مثل موناكو. السيارة قادرة على توليد الحرارة في الإطارات ما يعني مزيداً من الثقة".
وأردف: "لهذا السبب نحن سريعون، لكننا لسنا سريعين في المنعطفات على مسار مبلل. هناك أمور معينة تمنحنا بعض الأفضلية في المنافسات".
واسترسل: "بالتالي علينا التعامل مع خطوط تسابق مختلفة والقيادة بطريقة مختلفة وفي حال تغير اتجاه الرياح، مع مستويات وقود مختلفة، ومعدلات تآكل مختلفة للإطارات، سنبقى مضطرين للقيادة بطريقة محددة".
واختتم: "هذه ليست الطريقة التي أحب القيادة بها، وليست الطريقة التي تأقلمت معها. ما زال عليّ التأقلم مع الكثير كسائق، لكنها طريقة بعيدة تماماً عما أريد القيادة به كسائق".
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