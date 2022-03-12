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نوريس: سيارات 2022 ما زالت حساسة تجاه الرياح

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن تجارب الخميس الشتوية في البحرين خلال الرياح أظهرت أن سيارات 2022 في الفورمولا واحد ما زالت حساسة للرياح.

نوريس: سيارات 2022 ما زالت حساسة تجاه الرياح

أوضح نوريس أن فريقه مكلارين قد تعلم درساً قيّماً بعد التجارب الشتوية الأولى في برشلونة.

ولطالما كانت الحساسية تجاه الرياح مشكلة كبيرة للفرق على مر السنوات، ولم يكن من الواضح إن كانت ستتواصل مع حزمة القوانين الانسيابية الجديدة.

أكمل نوريس 50 لفة يوم الخميس فقط جزء من ذلك يعود إلى مشاكل المكابح التي منعته من إكمال برنامجه.

وبالرغم من قلة اللفات، أشار البريطاني إلى أن فريقه تعلم الكثير حيال السيارة الحالية.

فقال: "بالتأكيد، ما زالت السيارات حساسة إزاء الرياح. أعتقد أنه من الجيد بأننا علمنا ذلك، في برشلونة لم تكن هناك رياح. من الجيد أننا عرفنا هذه المعلومة".

وأكمل: "ما زالت السيارات حساسة تجاه الرياح. الحلبة مختلفة عن برشلونة، مع مطبات أكثر لذا كان بوسعنا مراقبة أدائنا عليها بالمقارنة مع برشلونة. والسيارة تعمل بشكل جيد".

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وكان السائقون قد أشاروا إلى أن السيارات الجديدة صعبة القيادة في المنعطفات البطيئة

ولدى نوريس تفسير مثير للاهتمام حول سبب ذلك.

فقال: "أعتقد أن السبب مزيج من عاملين: الرياح طوال اليوم والتي كانت من الجهة الخلفية للسيارة، وفيما يتعلق بالارتكازية فإنها تنخفض أكثر مما لو كانت الرياح آتية من المقدمة أو لم تكن موجودة".

وتابع: "ثانياً، مع هذه الإطارات الأكبر حجماً فإن الإعدادات باتت أكثر قساوة ومن ثم لدينا المزيد من المطبات في ذلك المنعطف".

 وأضاف معبراً عن اعتقاده بأن السائقين سيكونون أكثر حذراً في بعض المنعطفات مع السيارات الجديدة: "السيارات الجديدة ليست سهلة خاصة مع الإطارات الجديدة".

واختتم: "عليك أن تكون أكثر حذراً مع هذه السيارات، ولا تحاول ضغطها كثيراً. وإلا ستكون هناك عواقب".

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