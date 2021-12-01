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نوريس: سيارات 2022 ستكون على الحدود القصوى مثل الفورمولا 2

يعتقد لاندو نوريس سائق مكلارين أنّ سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 ستكون قريبة من الحدود القصوى وستتحرّك على الحافة مثل سيارات الفورمولا 2.

نوريس: سيارات 2022 ستكون على الحدود القصوى مثل الفورمولا 2

قاد البريطاني الشاب النسخ المبكّرة من سيارة 2022 الجديدة على جهاز المحاكاة الخاص بفريقه مكلارين، وذلك في ظلّ تعزيز التحضيرات للقوانين الجديدة للموسم المقبل.

وبالرغم من أنّ الشعور بالسيارة يتطوّر مع حصول الفرق على فهمٍ أفضل للتصميم الجديد، قال نوريس أنّه يملك رؤية واضحة لمدى اختلاف الجيل الجديد من السيارات عن سابقه، وكيفيّة حاجة السائقين لملاءمة أسلوب قيادتهم مع ذلك.

"بالتأكيد سيكون هناك اختلافٌ في أسلوب القيادة" قال نوريس عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الاختلافات.

وأضاف: "لا أعتقد بأنّها ستكون قيادة رائعة بشكلٍ ما. أعتقد بأنّها ستكون مختلفة أكثر وأقرب إلى الحدود القصوى على صعيد الضغط. أشبه بالفورمولا 2 على حدٍ ما، حيث يُمكنك رؤية السائقين يُقاتلون سياراتهم".

وأكمل: "لكن قد أكون مخطئًا لأنّ الأمور كثيرة التغيّر. ما قدته قبل شهر سيكون مختلفًا للغاية عمّا أقوده الآن، وسيختلف كثيرًا كذلك عندما أقود السيارة في السباق الأوّل".

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وقال نوريس أنّ تغيّر الخصائص جاء نتيجة طريقة توليد السيارة للارتكازيّة من خلال المؤثّرات الأرضيّة، عوضًا عن الأجنحة والألواح الجانبيّة.

وقال في هذا الصدد: "لا تزال في مراحل التطوير المبكّرة، لذا ستتغيّر السيارة بشكلٍ مستمر أسبوعًا تلو الآخر".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى المؤثّرات الأرضية، عوضًا عن توليد كل شيء من الجناحَين الأماميّ والخلفي. لا يُوجد محرّف أوسط وكلّ ذلك الهراء. كلّ ذلك اختفى".

وأكمل: "لذا يُغيّر ذلك طريقة الشعور بالسيارة وكيفيّة قيادتها. وكذلك الإعدادات وكلّ الأمور المتعلّقة بذلك".

وجاء تغيير القوانين للعام المقبل نتيجة رغبة القائمين على البطولة للسماح للسيارات بالتسابق على مقربة من بعضها البعض.

ويأمل نوريس أنّ أهداف البطولة ستتحقّق، بالرغم من أنّه يعي وجود بعض التضحيات في المقابل.

وقال في هذا الصدد: "كلّ ما يفعلونه للعام المقبل نتيجة رغبتهم في تحسين تسابق السيارات وكلّ تلك الأمور. لكن بالطبع في حال كان هناك هواء متّسخٌ أقلّ، لكن سيكون عامل السحب أقلّ نتيجة لذلك. الأمر أشبه بالكسب في جهة والخسارة في جهة أخرى. لذا آمل أن يكون الوضع أفضل".

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