نوريس سعيد بالتأثير الذي يُحدثه راسل مع ويليامز هذا العام

تأهّل راسل بالمركز الـ 12 في التصفيات الممطرة لجائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، ومن ثمّ كرّر تلك النتيجة ضمن التجارب التأهيلية الجافة في المجر نهاية الأسبوع الماضي.

و الرغم من أن الحظ لم يحالفه في كلا السباقَين، لكن تأدياته في التصفيات جاءت في وقتها لتذكّر الجميع بموهبته.

"أنا سعيد بكل تأكيد لأجله، وأنّه على الأقل لديه الفرصة ليكون قادرًا على المنافسة في مواجهة البعض" قال نوريس عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "شعرت بالأسف تجاهه العام الماضي، إنه شخص رائع، وصديق لي، كما أنّه سائق جيّد للغاية. لذلك كان من المحبط رؤيته في ذلك الموقع العام الماضي حيث تواجد فريقه ويليامز".

وتابع: "حققت زيليامز بالفعل قفزة كبيرة في التجارب الشتوية، حيث بدا الفريق تنافسيًا للغاية من البداية. لم يكونوا بعيدين بشكل كبير عما كان بمقدورنا بلوغه. لذلك توقّعنا دومًا بأن يكونوا سريعين للغاية في المجر".

واستطرد: "ضمن كل حساباتنا كنّا نتوقّع بأن يكونوا تنافسيين، فريق بوسعه الإطاحة بنا في القسم الثاني للتصفيات أو الثالث حتى. لقد قام جورج بعمل جيّد على أيّة حال".

في المقابل، أشار نوريس إلى أنّ راسل بات سائقًا متمرسًا هذا العام داخل معسكر ويليامز، إلى جانب الناشئ نيكولاس لاتيفي.

فقال: "يواجه جورج سائقًا ما يزال في جعبته ثلاثة سباقات فقط في الفورمولا واحد. من الصعب في الحقيقة المقارنة ومعرفة مدى جودة العمل الذي يقوم به. فهو ليس في مواجهة مع سائق ينافس في الفورمولا واحد منذ أربعة أو خمسة أعوام".

واختتم: "لذلك أعتقد بأنّ الأمر الوحيد الذي تصعب معرفته الآن، هو مدى جودة العمل الذي يقوم به. لكن في ذات الوقت من الجيّد رؤيته يتقدم هكذا، وعودة ويليامز كذلك، لتنافس على المراكز".