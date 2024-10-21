نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب

دخل نوريس جولة أوستن بفارق 52 نقطة خلف فيرستابن، وكان على دراية بأنه يحتاج إلى تقليص هذا الفارق بشكل كبير مع اقتراب نهاية الموسم.

ولكن بدلاً من ذلك، خسر خمس نقاط إضافية بعد أن أنهى خلف فيرستابن في كل من سباق السبت القصير والسباق الرئيسي.

ولم تُسعفه جهوده يوم الأحد بسبب عقوبة خمس ثوانٍ مثيرة للجدل بعد تجاوز غريمه خارج المسار، ما أدى لخسارته المركز الثالث لينهي رابعاً خلف فيرستابن.

وعند سؤاله عن مدى تأثير هذه النتيجة على فرصه في اللقب، قال نوريس: "أعتقد أنها أثرت بشكل كبير".

وأكمل: "كان سباقاً قاتلاً للزخم. لكننا دخلنا هذه الجولة بذهنية منفتحة، ولم نتوقع الهيمنة أو الفوز بشكل سهل. حقيقة امتلاك فيراري لهذه السرعة تُظهر أنهم أيضاً تنافسيون للغاية".

وأضاف: "حتى لو وصلت إلى المنعطف الأول بالمركز الأول، لم أكن لأفوز أو أنهي في المركز الثاني، وكان بوسعي إنهاء السباق في المركز الثالث فقط".

وأضاف: "السائق الذي كنت بحاجة لهزيمته هو ماكس، وهو الذي لم أتفوق عليه. لذلك لم يكن هذا الأسبوع ناجحاً بشكل عام. لكننا بذلنا جهداً جيداً. حاولت، لكنه لم يكن كافياً، وهناك عمل يجب القيام به، سواء من قبل الفريق أو من قبلي".

من جانبه، أوضح أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن تراجع الأداء في سباق أوستن لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى أن خصائص المسار أثرت على أداء السيارة مقارنةً بالسباقات الأخيرة.

حيث قال: "بالمقارنة مع سباق سنغافورة، هناك الكثير من مناطق الكبح منخفضة السرعة بالإضافة إلى الرياح هنا، ونحن نعلم أنه وفي مثل هذه الظروف قد لا تكون سيارتنا في أفضل حالاتها".

وأكمل: "لكن السيارة تعمل بشكل أفضل في بعض المنعطفات متوسطة السرعة وظروف الرياح القليلة، كما رأينا في سباقات مثل سنغافورة وزاندفورت والمجر".

وأشار ستيلا إلى أن سيطرة فيراري في سباق أوستن لم تكن مفاجئة كذلك، حيث أظهرت تحليلات السباقات الأخيرة أن الحصان الجامح لم يستغل إمكانياته بالكامل.