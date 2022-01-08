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نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن المزيد من الأشخاص باتوا يدركون ما بوسع زميله السابق كارلوس ساينز، فعله، منذ انضمامه إلى فيراري.

نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد

قدم ساينز أحد أنجح مواسمه في الفورمولا واحد في 2021، حيث وصل إلى منصة التتويج أربع مرات على طريق تحقيق المركز الخامس ضمن بطولة السائقين، أمام نوريس وزميله في فيراري، شارل لوكلير، اللذين أحرزا المركزين  السادس والسابع على التوالي.

هذا الأداء دفع فريقه فيراري للكلام عن تجديد لعقده خلال الفترة الشتوية.

من جهته، حظي نوريس بموسم ناجح  مع مكلارين، وأحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته من بوابة جولة روسيا، واقترب كثيراً من تحقيق الفوز بسباق. كما أحرز أربع منصات تتويج من بينها مركزٍ ثانٍ في مونزا.

ويرى سائق مكلارين أن التقدم الكبير الذي حققه في 2020 لم يبدُ واضحاً نظراً لأداء ساينز القوي حينها.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن كارلوس أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد. كما أن ذلك لم يضعني في صورة جيدة لأنه سائق جيد للغاية، وقد قام بعمل ممتاز".

وتابع: "أعتقد أن وجوده ألقى بظلاله عليَّ لأنه كان يقوم بعمل رائع. أعتقد أنني تقدمت هذا الموسم خطوة إضافية ما سيجعلني ضمن نفس مستواه أو أفضل منه بقليل".

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وأشار نوريس إلى أن وصول زميله الجديد دانيال ريكاردو ساعده على إكمال تلك الخطوة، ومنحه الحافز لمحاولة إثبات نفسه في مواجهة سائق فائز بالسباقات.

ويرى البريطاني في ذلك أمراً مشابهاً لما خاضه ساينز في مواجهة زميله شارل لوكلير في فيراري، والذي يراه الكثيرون كبطل مستقبلي.

فقال: "لطالما كان حافزي هو رغبتي في التفوق على كارلوس".

وتابع: "في الوقت نفسه، مع دانيال، لم أكن أشعر بالتوتر مطلقاً حين انضمّ للفريق. اعتقد الكثيرون أنني ربما سأتوتر، لأنه سائق فاز بعدة سباقات ووصل إلى منصة التتويج عدة مرات".

وأردف: "الجميع يدرك قدرات دانيال لأنه قاد سيارة قادرة على الفوز بالسباقات (ريد بُل). بينما مع كارلوس، لم يكن أحد على دراية بقدراته، لأنه كان مع تورو روسو، رينو ومكلارين".

واختتم: "بدأ المزيد والمزيد من الأشخاص يدركون قدراته، ومعدنه كسائق، حيث نافس شارل وتفوق عليه في الكثير من المرات".

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