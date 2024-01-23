نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب"
حصل لاندو نوريس سائق مكلارين على استثمار إضافي لعلامة "كوادرانت" للترفيه والألعاب، مرحباً بنجم منصة "يوتيوب"، ويل ليني، كشريك مؤسس.
"كوادرانت"، التي أطلقها لاندو نوريس، بالتعاون مع شركته الإدارية "إيه دي دي" و"فيلوسي ميديا" شهر نوفمبر 2020، قال أنها اقتربت من "رقم من سبع خانات للاستثمار بهدف تحقيق الطموحات"".
ولدى العلامة التجارية، خطّ أزياء، وتقدم محتويات لمنصات التواصل الاجتماعي، مع مشاركات في عالم الألعاب والرياضة الإلكترونية.
ويمتلك ليني، شريك نوريس الجديد في الأعمال، ما مجموعه 7 ملايين مشترك في قناتيه الأساسيتَين على منصة "يوتيوب".
"’كوادرانت’ تسير من نجاح لنجاح، ويسرّني حقاً رؤية الفريق يتوسع ليقدم لحظات رائعة للجمهور عاماً تلو الآخر" قال نوريس.
أما ليني فقال: "هذا الإعلان بمثابة طريقة رائعة لبدء 2024، ما يسمح لنا بتعزيز الشركة ويقدم لنا أفضل فرصة لتحقيق طموحاتنا".
وتابع: "يسرني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة المثيرة التي تنتظرنا مع ’كوادرانت’".
أما "كوادرانت" فصرحت بأن التمويل الجديد سيساعد الشركة على "تقديم المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت سابق" وأن ذلك "سيؤدي إلى توسيع العمل وبناء منصة اشتراكات رائدة في هذا المجال"، وفقاً لتصريح المدير التنفيذي جايمي مكلورين.
لاندو نوريس، مكلارين مع اليوتيوبر ويل ليني (ويلني)
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين
بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
حلّ مكلارين للتخلص من تعقيدات التحديثات "قد يستغرق أشهراً"
حلّ مكلارين للتخلص من تعقيدات التحديثات "قد يستغرق أشهراً" حلّ مكلارين للتخلص من تعقيدات التحديثات "قد يستغرق أشهراً"
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024 مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية
عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية
دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل
دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل
مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026
مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026 مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026
كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد
كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.