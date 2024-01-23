نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب"

"كوادرانت"، التي أطلقها لاندو نوريس، بالتعاون مع شركته الإدارية "إيه دي دي" و"فيلوسي ميديا" شهر نوفمبر 2020، قال أنها اقتربت من "رقم من سبع خانات للاستثمار بهدف تحقيق الطموحات"".

ولدى العلامة التجارية، خطّ أزياء، وتقدم محتويات لمنصات التواصل الاجتماعي، مع مشاركات في عالم الألعاب والرياضة الإلكترونية.

ويمتلك ليني، شريك نوريس الجديد في الأعمال، ما مجموعه 7 ملايين مشترك في قناتيه الأساسيتَين على منصة "يوتيوب".

"’كوادرانت’ تسير من نجاح لنجاح، ويسرّني حقاً رؤية الفريق يتوسع ليقدم لحظات رائعة للجمهور عاماً تلو الآخر" قال نوريس.

أما ليني فقال: "هذا الإعلان بمثابة طريقة رائعة لبدء 2024، ما يسمح لنا بتعزيز الشركة ويقدم لنا أفضل فرصة لتحقيق طموحاتنا".

وتابع: "يسرني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة المثيرة التي تنتظرنا مع ’كوادرانت’".

أما "كوادرانت" فصرحت بأن التمويل الجديد سيساعد الشركة على "تقديم المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت سابق" وأن ذلك "سيؤدي إلى توسيع العمل وبناء منصة اشتراكات رائدة في هذا المجال"، وفقاً لتصريح المدير التنفيذي جايمي مكلورين.