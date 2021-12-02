نوريس: ريكاردو قادر على العودة بقوة حالما يتأقلم تماماً مع سيارة مكلارين

يمتلك نوريس 153 نقطة حتى الآن ضمن ترتيب بطولة السائقين في مقابل 105 لزميله الأسترالي.

لكن، يدرك الفريق أن سبب الفارق بينهما يعود ببساطة إلى الوقت الذي يحتاجه ريكاردو من أجل التأقلم الكامل مع السيارة، حيث أشار نوريس إلى أن الوضع بينهما قد ينقلب بشكل سريع جداً.

وبعد أن نجح ريكاردو بتحقيق الفوز الوحيد لصالح مكلارين هذا الموسم في جائزة إيطاليا الكبرى، يعي نوريس أن الأسترالي قادر على العودة السريعة حالما تسير الأمور لصالحه.

فقال: "أعتقد أن المنافسة مع دانيال كانت جيدة جداً بالنسبة لي. ذلك جزء من استمتاعي ببيئة الفريق".

وأكمل: "هناك على الدوام سؤال عندما تنافس زميلك: هل ستقوم بعمل جيد؟ هل سيتفوق عليّ في جميع حصص التصفيات أو السباقات؟".

وتابع: "هذه الأفكار تجول في رأسك طوال الموسم. وعندما لا يحصل ذلك تقول ’حسناً، إن كنتُ قادراً على منافسته والتفوق عليه على نفس السيارة، حينها لا بد أنني في موقع جيد’".

وأردف: "لكن ذلك لا يجعلني أشعر فجأة وكأني أفضل سائق في العالم. هناك بعض السباقات التي كان فيها أسرع مني وفي التصفيات كذلك".

وأضاف: "أعلم أنه ما زال دانيال. حالما يتأقلم تماماً ويجد طريقه للعودة، آمل أن أبقى أسرع منه! لكنني أعلم أن الوضع لن يبقى هكذا، لأنه سائق جيد جداً جداً".

واسترسل: "لكن ثقتي تتحسن كلما قدمت أداءً أفضل. وليس لأنني أتفوق عليه بالضرورة".

وفيما يتعلق بالمعركة في مواجهة فيراري، يرى نوريس أن تحديث المحرك ساعد الحصان الجامح.

فقال: "ذلك ساعدهم. ظهر ذلك في بعض الحلبات أكثر من غيرها".

وتابع: "نحن نخسر سرعة قدرها 20 كيلومتراً في الساعة خلفهم على المقاطع المستقيمة. وذلك فارق كبير فيما يتعلق بالتجاوزات وغيرها".

وأردف: "أعتقد أننا كنا قريبين طوال الموسم، وما زلت أعتقد أننا قمنا بعمل أفضل كفريق. أعتقد أنهم كانوا أسرع منا في سباقات أكثر، لكنهم ارتكبوا أخطاءً أكثر منا".

واختتم: "إنها معركة صعبة. بالنظر إلى الترتيب العام، ما زلتُ أمام كلا سائقي فيراري. أشعر أنني قمت بكل ما بوسعي من هذه الناحية".