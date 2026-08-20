بدأ جورج راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة.

وحقق السائق البريطاني فوزًا مريحًا من قطب الانطلاق الأول في السباق الافتتاحي للموسم، جائزة أستراليا الكبرى، لكنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة أخرى منذ ذلك الحين، وكانت في النمسا.

في المقابل، حقق زميله أندريا كيمي أنتونيللي ستة انتصارات في أول 11 سباقًا، ويتقدم بفارق 59 نقطة على راسل في بطولة السائقين. ويتقدم لويس هاميلتون على راسل بفارق 9 نقاط.

نوريس، الذي دخل الفورمولا 1 في عام 2019 وتنافس إلى جانب راسل في المراحل الأولى من مسيرته، نافس أيضًا إلى جانبه على بطولة الفورمولا 2 لموسم 2018.

ويعتقد سائق مكلارين أن مواطنه راسل يعيش حاليًا العكس تمامًا لما يتصوره نوريس لعام 2025.

عانى نوريس في بداية موسم 2025، بعدما حقق زميله أوسكار بياستري خمسة انتصارات في أول تسعة سباقات. لكن نوريس أهدر فرصًا لتحقيق نتائج قوية بسبب الأخطاء في التجارب التأهيلية.

وعند تقييم وضع راسل، أوضح نوريس أنه بدلًا من اكتساب الثقة بالنفس كما فعل هو طوال عام 2025، ربما يكون راسل يفقد ثقته بنفسه.

حيث قال بطل العالم: "لطالما وضعت الكثير من الضغوط على نفسي".

وأكمل: "لا أعرف ما إذا كان جورج يضع الكثير من الضغوطات على نفسه، ولا أعرف بالضبط الحالة التي يمر بها حاليًا. لكن في الوقت نفسه، لطالما كان شخصًا واثقًا بنفسه إلى حد كبير".

وأردف: "في العام الماضي، بدأت بقدر ضئيل جدًا من الثقة بالنفس ووصلت إلى مرحلة التفكير: 'ما الذي بقي لديّ لأخسره؟'".

وتابع: "أما جورج، ومن وجهة نظري، فهو يعيش العكس. انتقل من مرحلة كان فيها واثقًا بنفسه إلى حد كبير إلى ربما فقدان بعض من تلك الثقة بالنفس".

واسترسل: "ربما نصل الآن إلى النقطة التي يحتاج فيها كل سائق إلى إيجاد أسلوبه الخاص. لا يوجد أسلوب واحد يناسب الجميع".

واستكمل: "لكن معرفة ما يجب فعله بالضبط في مثل هذه الحالة ليست مهمة سهلة. هل يجب أن تضع مزيدًا من الضغط على نفسك؟ أم يجب أن تحاول ألا تشعر بأي ضغط على الإطلاق؟".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

كما أشار نوريس إلى العوامل التي قد تؤثر سلبًا على راسل، وفي طليعتها، زميله المتألق، كيمي أنتونيللي.

حيث قال: "علاوة على ذلك، لديه زميل جيد للغاية. أعتقد أنه يقدم أداءً أفضل حتى مما توقعه معظم الناس".

وأكمل: "لذلك هناك الضغط الناجم عن امتلاك زميل رائع كهذا، وكذلك الضغط الناتج عن شخص يدفعك بقوة شديدة ولا يرتكب الأخطاء".

وتابع: "هناك أيضًا الصراع من أجل استخراج أفضل أداء ممكن من نفسك".

واستكمل: "لقد تحدثت معه عن الكثير من الأمور، لكن ربما ليس كثيرًا عن الضغط أو البطولة أو الأسئلة المستمرة التي تُوجَّه إليه. لذلك، ليس بشكل محدد حول هذه المواضيع، لكننا نتحدث طوال الوقت".

واختتم: "نتحدث عما يحدث، وما يسير على نحو جيد، وما لا يسير على نحو جيد، وكل تلك الأمور. أكنّه له الكثير من الاحترام وأعتقد أنه موهوب جدًا".