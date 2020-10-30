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نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

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نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

كشف لاندو نوريس سائق مكلارين عن مراسلته لويس هاميلتون من أجل الاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" التي أدلى بها عقب جائزة البرتغال الكبرى، حيث شرح دافعه بأن ينشر ذلك الاعتذرا بشكل علني.

كتب نوريس على تويتر يوم الثلاثاء الماضي منشورًا جاء فيه: "لقد كنت غبيًا وطائشًا في بعض التعليقات التي أدليت بها مؤخّرًا في وسائل الإعلام واللقاءات، ولم أظهر الاحترام الضروري لبعض الأشخاص".

وقُبيل انطلاق مجريات جائزة إيميليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة إيمولا، شرح نوريس أنّ اعتذاره على تويتر كان تحديدًا على "تعليقاته حول لويس، وبلوغه 92 فوزًا".

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"أملك احترامًا كبيرًا له ولم أختر الكلمات المناسبة في سياقها. لقد اعتذرت، ولكنني اعتذرت إلى لويس نفسه - أرسلت له رسالة" قال نوريس.

وأضاف: "لا أعلم إذا علمتم في وقتها، ولكنّني لم أقصد مطلقًا قول أمر كهذا بهذه الطريقة على نحوٍ سيئ، أو أن أسلّط ضوءًا سلبيًا عليه على الإطلاق، كما أنني أحترم كل ما قام به لتحقيق ما وصل إليه الآن".

وتابع: "إنّه إنجاز مذهل بغض النظر عن أيّ شيء. لكن الطريقة التي أدليت بها بتعليقاتي لم تكن الطريقة التي رغبت فيها بإيصال ما أريد. لذلك قلت ما قلته واعتذرت، وعليّ الآن المُضي قُدمًا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما واجه أيّ ضغط من أجل توضيح تعليقاته، قال نوريس: "لا، لقد قمت بذلك من تلقاء نفسي".

وأكمل: "لم يكن هنالك ضغط عليّ، ولم يكن أمرًا أخبرني به أحدهم، لقد كان أمرًا لم يلاحظه الكثيرون كذلك. لقد استيقظت في الصباح، ومررت على وسائل التواصل الاجتماعي وكان هنالك تعليقات سيئة أكثر من الجيدة حول الأمور التي تحدثت فيها. وكما قلت، لم أكن أقصد مطلقًا أن تبدو التعليقات هكذا أو أن تؤخذ خارج سياقها، ولا سيّما ضد لويس".

واختتم: "رأيت كيف تبلور الأمر، وشعرت بالسوء كون تلك ليست شخصيتي على أيّ نحو، أن أسيئ إلى أحد أو ألّا أحترم سائق كهذا. لذلك اتّخذت قراري في الصباح بأن أضع تغريدة وأصرّح باعتذاري وراسلت لويس في ذات الوقت لتصفية الأجواء".

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