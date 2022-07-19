نوريس: راسل اضطرّ للتحلي "بالمزيد من الجدية" مع انتقاله إلى مرسيدس

يعتقد نوريس بأن راسل اضطرّ لتبني مقاربة أكثر جدية منذ انتقاله إلى مرسيدس بعد ثلاثة مواسم في ويليامز الفريق الصغير الذي حقق معه إنجازات جيدة مع ضغوط أقل على كاهله.

وحتى الآن في 2022، حقق راسل ثلاث منصات تتويج مع مرسيدس ونجح بالإنهاء ضمن المراكز الخمسة الأولى في جميع سباقات الموسم، ما عدا سباق موطنه في سيلفرستون بسبب الحادثة مع جو غوانيو.

ويمتلك في جعبته 128 نقطة في المركز الخامس ضمن بطولة السائقين، أي أكثر من زميله لويس هاميلتون بـ 19 نقطة.

ويرى نوريس أن راسل قدم أداءً جيداً على المسار، إلا أنه أشار إلى حتمية تغيير صديقه لمقاربته بحيث تصبح أكثر جدية.

فقال: "أعتقد أن أداءه كان مثيراً للإعجاب حتى قبل انضمامه إلى مرسيدس، لكن أداءه في مواجهة لويس ومع فريق أكبر حيث تتعرض للضغوط والتوتر على الدوام، يُشير إلى أنه كان على قدر الطموحات".

وأكمل: "لقد تحلى بثباتٍ ممتاز. من المثير للإعجاب رؤية ذلك الجانب لديه، كيف يكون حاضراً على الدوام - ما عدا سيلفرستون التي كانت أسوأ جولاته".

وتابع: "أعتقد أن الأشخاص يتغيرون بسبب الضغط والتوتر الذي تفرضه الفورمولا 1 والانتقال إلى فريق مختلف، وكذلك البيئة التي تعمل ضمنها".

وأردف: "أعتقد أنك ربما تتمتع بالمزيد من الحرية لو كنتَ في فريقٍ أقل تنافسية وتقدم أداءً جيداً رغم ذلك".

وتابع: "عندما تنتقل لفريق أكبر، فإنك لا ترغب بارتكاب الأخطاء لذا تشعر أنك تريد التصرف بالتزام أكبر، ولا تريد إلقاء النُكات هنا وهناك، وغير ذلك..".

واسترسل: "أنت لا تتغير كشخص، ولكن بسبب البيئة التي تعمل ضمنها فقد تتأثر وتحاول الخروج بشكلٍ معين أمام الكاميرات والإعلام وغير ذلك".

بالمقابل، يرى نوريس أن تجربة راسل مماثلة لما خاضه مع مكلارين، حين قرر اتباع مقاربة أكثر جدية في موسمه الثاني عام 2020.

فقال: "الأمر نفسه حصل معي بطريقة مختلفة بعض الشيء لأن ذلك كان خياري. في موسمي الأول 2019 كنتُ على طبيعتي، لكنني شعرت بأنني بالغتُ بعض الشيء وبدأتُ ألاحظ بعض الجوانب السلبية جراء ذلك".

وأردف: "لذا كان خياري بالالتزام ببعض الجدية. لكن وقبل انتقالي إلى الفورمولا واحد، كنت على طبيعتي في الفورمولا 2 والفورمولا 3".

واختتم: "من ثم فجأة ومع الكاميرات في كل مكان، تريد أن تضمن التصرف بالشكل الملائم".