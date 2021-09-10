نوريس: خسارة المركز الثالث في تصفيات مونزا "محبطة"

على إثر أسوأ تصفيات له نهاية الأسبوع الماضي في زاندفورت، حيث انتهت سلسلة ظهوره في القسم الثالث بتأهّله في المركز الـ 13، تواجد نوريس في المركز الثالث مع نهاية الطلعة الأولى في القسم الثالث في مونزا وكان متأخّرًا بـ 0.065 ثانية عن المتصدّر المؤقّت لويس هاميلتون.

لكنّ نوريس تراجع إلى المركز الرابع في النهاية على إثر تقدّم فالتيري بوتاس إلى المركز الأوّل لصالح مرسيدس، ما ترك سائق مكلارين على بُعد 0.434 ثانية عن الصدارة، في حين تأهّل زميله دانيال ريكاردو خامسًا.

وتواجد فيرشتابن أمامه بـ 0.023 ثانية في المركز الثالث، وهو ما ترك نوريس محبكًا لعدم تأهّله في موقعٍ أفضل لسباق السبت القصير.

وقال حيال ذلك: "أنا صعيد. نحن في موقعٍ أفضل بكثير من نهاية الأسبوع الماضي وأتطلّع قدمًا للسباق. هذه عطلة نهاية أسبوع رائعة للتعافي فيها، ونحن في موقعٍ جيّدٍ حتّى الآن".

وأكمل: "التفريط في المركز الثالث محبط. وددت لو تواجدت فيه، وأعتقد بأنّ سيارتنا كانت قادرة على فعل ذلك اليوم. لكنّني أعتقد بأنّني سأُحاول فعل ذلك غدًا".

وشعر نوريس أنّ طلعته الأولى في القسم الثالث كانت "أفضل لفّة له"، لكنّه تشجّع بفارق الأعشار الثالثة أمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في المركز السادس.

وقال البريطاني الشاب: "السيارة رائعة وأعتقد بأنّ ذلك يظهر في زمن اللفّة بالمقارنة مع ما كنّا عليه".

وأضاف: "لدينا فجوة أمام غاسلي وبقيّة الشباب الذين نتسابق ضدّهم. لذا فإنّ السيارة حيّة وتعمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

وأردف: "إنّه شعورٌ غريب أليس كذلك؟ أعتبر أنّه من الغريب أن تكون بعيدًا بثانية ونصف عن قطب الانطلاق الأوّل في حلبة، ومن ثمّ تكون على بُعد رُبع عُشر ثانية عنه هنا".

وأكمل: "يعود ذلك إلى الحلبة وكيفيّة عمل السيارة على الحلبات المختلفة، وكيفيّة تقلّب الفارق ومدى ضخامته".

واختتم بالقول: "لم نُغيّر الكثير في السيارة في الحقيقة. لكنّها أسرع بكثير. ذلك رائع".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت