نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

صعد كل من نوريس وألبون إلى الفورمولا واحد من الفورمولا 2 نهاية موسم 2018، حيث سجّلا مشاركتهما الأولى في الفئة الملكة مع مكلارين وتورو روسو على الترتيب.

وقد تمّت ترقية ألبون إلى صفوف ريد بُل ريسينغ بعد 12 سباقًا من موسم 2019، لكن تخلّى عنه الفريق نهاية العام الماضي بعد موسم صعب شهد معاناة التايلندي لمُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن.

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وحصل ألبون عوضًا عن ذلك على دور السائق الاحتياطي للفريق لموسم 2021 بعدما حل مكانه سيرجيو بيريز بجوار الهولندي.

وأوضح نوريس أنّه وبينما لم يتحدث بعد إلى ألبون عن خروجه من ريد بُل تحديدًا، لكنّه وجد صعوبة في رؤية تواجد سائق جيّد كألبون على الخطوط الجانبية، إلّا أنّه أبدى دعمه للتايلندي من أجل العودة إلى البطولة من جديد.

فقال: "تجمعني صداقة جيّدة بأليكس، بيننا علاقة جيّدة للغاية ونتحدث سويًا. لم أتحدث معه في الحقيقة كثيرًا حول ما حدث، لكنني أشعر ببعض الأسف تجاهه، كوني أعلم أنّه سائق جيّد للغاية، وذلك وضع صعب، حيث يُبرز مدى قسوة الفورمولا واحد".

وأضاف: "يُمكن أن تكون سائقًا رائعًا للغاية وتتغلب على الجميع تقريبًا ممن واجهوك في كل الفئات، لكنك تصل إلى الفورمولا واحد ويصبح الوضع أكثر تنافسية بعض الشيء. إنّه عالم قاسٍ في بعض الأحيان، ويُمكن أن تنتهي مسيرتك فيه بنفس السرعة التي بدأت بها".

وتابع: "أقدّر أليكس وأحترمه كثيرًا، إذ أنّه من المؤسف أن يخسر مقعده. لكنني واثق بأنّه سيقاتل من أجل العودة والتواجد من جديد في الفورمولا واحد في المستقبل".

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جديرٌ بالذكر أنّه وخلال موسمَي نوريس في البطولة، تمكّن من تثبيت أقدامه داخل صفوف مكلارين وأظهر تقدمًا جيّدًا، كما أنّه حريص على مواصلة ذلك الزخم في 2021.

حيث قال: "أحاول بذل أفضل ما لديّ، وأعتقد بأنّ من يدركون ذلك أكثر من الجميع هم الأشخاص الذين أعمل معهم - المهندوسون، المدراء. أنا سعيد بما حققته العام الماضي، لكنني أعلم أنه ما يزال أمامي أمور للعمل عليها وتحسينها".