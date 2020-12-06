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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس: خُروجي من القسم الثاني للتصفيات يعود إلى اللفّة السيّئة

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نوريس: خُروجي من القسم الثاني للتصفيات يعود إلى اللفّة السيّئة
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قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنّ تشكيلة من سوء التوقيت ولفّة ضعيفة تسبّبت في خروجه من القسم الثاني من تصفيات جائزة الصخير الكبرى للفورمولا واحد.

اختار البريطاني الخروج إلى المسار مبكّرًا من أجل محاولته الأولى في القسم الثاني، لكنّه ألغى تلك اللفّة عندما شعر بأنّه خسر الكثير من الوقت في سلسلة المنعطفات الأولى.

وبالنسبة لمحاولته الثانية فقد فشل في تقديم لفّة جيّدة ولم يُسجّل زمنًا تنافسيًا لينتهي به المطاف في المركز الـ 15 على شبكة الانطلاق.

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وقال حيال ذلك: "كان القسم الأوّل على ما يرام. كان هناك خطأ لكنّ اللفّة كانت جيّدة في المجمل".

وأضاف: "لكن بالنسبة للقسم الثاني فقد خرجنا إلى المسار مبكّرًا جدًا، وهو ما كان يعني أنّ عليّ القيام بلفّة خروج بطيئة جدًا من أجل التأكّد من عدم مواجهتي للزحام في منتصف اللفّة. لذا كانت الإطارات أبرد، ولم يكن الأمر مثاليًا في المنعطف الأوّل".

وأردف: "وعندما تكون لديك أربعة منعطفات فقط والإطارات ليست جاهزة في المنعطف الأوّل، فإنّك ستعبر المنعطفات الثلاث الأخرى في محاولة تعويض الوقت وذلك غير ممكن في الحقيقة. لذا كان عليّ إلغاء اللفّة".

وواصل شرحه بالقول: "أمّا بالنسبة لمحاولتي الثانية، فلم يكن هناك زحام، لكن كان هناك بعض السائقين حولي في المنعطف الأوّل مجدّدًا، وهو ما تسبّب في خسارتي لبعض الوقت مجدّدًا. ولم أقدّم لفّة مثاليّة في بقيّة اللفّة".

وأكمل: "لذا بالنسبة للقسم الثاني، فإنّنا ارتكبنا خطأ كفريق على صعيد موعد بدء اللفّة، وكذلك من جانبي على صعيد اللفّة".

من جانبه كان كارلوس ساينز الإبن زميله – الذي سينطلق ثامنًا – أفضل حالًا بالرغم من مواجهته لبعض الضرر في سيارته خلال التصفيات.

وقال الإسباني: "هناك حربٌ على هذه الحلبة. كلّ مرّة تخرج فيها من خطّ الحظائر فإنّ شيئًا ما يُكسر. لكن ذلك هو الوضع".

وأضاف: "كان ذلك أقصى ما يُمكننا تحقيقه اليوم. إنّه يومٌ جيّدٌ بالنسبة إلينا بعد التجارب الحرّة الثالثة التي كنّا فيها في المركزين 12 و13. ربّما سنضطرّ للنظر إلى المرايا في السباق عوضًا عن النظر إلى الأمام، لكنّنا سنُحاول المنافسة".

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حول هذه المقالة

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الكاتب مروان الوافي

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