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فورمولا 1 / أخبار

نوريس: خبرة ريكاردو في الفوز بالسباقات بوسعها دفع مكلارين إلى الأمام

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نوريس: خبرة ريكاردو في الفوز بالسباقات بوسعها دفع مكلارين إلى الأمام
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يرى لاندو نوريس أنّ خبرة زميله الجديد ضمن صفوف مكلارين لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد، "ستدفع" بالفريق إلى الأمام.

بعد الإعلان عن انتقال كارلوس ساينز الابن من مكلارين إلى فيراري بديلاً عن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات، سارعت مكلارين إلى ضم دانيال ريكاردو سائق رينو بعقد لمدة موسمين.

وستكون هذه المرة الأولى التي توقع فيها مكلارين مع سائق فائز بالسباقات منذ  ثلاثة مواسم.

ويبدو نوريس واثقاً من أنّ خبرة زميله الأسترالي ستجلب بُعداً جديداً إلى مكلارين، وستدفع الفريق إلى الأمام نظراً لخبرته مع فريقين قويين: ريد بُل ورينو.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها خطوة جيدة جداً. سيقدم ريكاردو نظرة مختلفة مع الكثير من الأمور. أنا واثق من أنّ بعضاً من مساهماته ستكون قريبة مما قدمه كارلوس، نظراً لأنه قاد كذلك مع رينو".

وأكمل: "عادة يكون لدى السائق الكثير من المعرفة والخبرة. وقد اكتسبتُ الكثير من كارلوس، نظراً لعمله مع فرق أخرى".

وأردف: "مع دانيال، فإن خبرته في القيادة مع ريد بُل والفوز بالسباقات ستكون مفيدة لنا ككل. وأعتقد أن هذه ناحيةٌ لا يمتلكها كارلوس".

وتابع: "بالتالي، فإن أفكاره وآراءه ستمنح الفريق دفعة إلى الأمام. أعتقد أن هذا أمر جيد جداً".

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وسجل نوريس أول منصة تتويج له في الفورمولا واحد حين أنهى ثالثاً في سباق جائزة النمسا الكبرى الافتتاحي من الموسم المنصرم شهر يوينو/حزيران الماضي.

وقدم البريطاني الشاب أداءً قوياً لافتاً في أول موسمين له ضمن البطولة، حيث أبدى سروره من مزاملة زميل قوي مثل ريكاردو.

فقال: "من الجميل العمل مع شخص مختلف وتعلم أمور مختلفة".

واختتم: "لكن كذلك، مزاملة ومنافسة سائق فائز بالسباقات وهو من بين الأفضل حالياً، لهي فرصة جيدة لي كي أقارن نفسي في مواجهته!".

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السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو , لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خلدون يونس

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